華許效應「黑色星期一」　金銀油銅大地震崩盤！拋售潮來襲

▲黃金價格出現劇烈震盪。（圖／CFP）



記者許力方／綜合報導

全球商品市場「黑色星期一」黃金、白銀、原油及工業金屬價格劇烈震盪，全面走低，拋售壓力迅速擴散至股市與金融體系。市場解讀，美國總統川普提名華許出任下一任聯準會主席，可能牽動貨幣政策走向轉變，成為引爆此波修正的關鍵因素。

金銀高點反轉 拋售成市場震央

在先前創下歷史高點後，貴金屬價格快速反轉。黃金與白銀今年1月分別大漲約三成與七成，但近兩個交易日連續重挫，成為市場動盪的核心。周一金價下跌約5%，觸及逾兩周低點，白銀跌幅更超過7%，賣壓明顯。

貴金屬回檔後，投資人為彌補虧損，進一步減碼其他資產，拖累全球股市同步下滑。全球股市已連續第三天下跌，其中亞洲股市跌勢最重，歐洲則由基礎資源類股領跌。

川普人事提名 引發政策再定價

市場震盪的導火線，來自川普上周宣布提名華許接替將於5月卸任的聯準會主席鮑爾。投資人原先預期新任主席可能延續寬鬆立場，但華許過往在聯準會任內以通膨鷹派著稱，儘管近期支持降息，仍引發市場對利率可能維持高檔的疑慮，帶動美元走強，進一步壓抑以美元計價的商品需求。

保證金調升、地緣風險降溫放大波動

分析師指出，貴金屬賣壓也與交易制度調整有關。芝加哥商品交易所日前調高金屬期貨保證金要求，迫使部分投機資金加速撤出，加劇短線波動。能源市場方面，美伊關係出現和緩跡象，降低地緣政治風險，原油價格自數月高點回落，跌幅接近5%。工業金屬則受中國農曆年假前需求轉弱影響，銅價在倫敦金屬交易所下跌約3%。