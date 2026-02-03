不爽鄰居叫囂！台中男掏刀「深刺15cm」奪命　法庭求饒：不是故意

▲龍井一名男子胸口被刺1刀致死的恐怖畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

台中市龍井區去年3月發生一起酒後口角釀成的致命命案。46歲陳姓男子酒後到鄰居住處外叫囂，遭49歲周姓男子持刀刺中胸口，陳男負傷返家途中失血過多倒地，送醫不治。案件由台中地方法院國民法庭審理，周男近日出庭，當庭向死者母親致歉，強調自己「不是故意的」，請求法官從輕量刑。

回顧案情，去年3月20日晚間6時許，陳男在家飲酒後，前往龍井區遊園南路一處友人住家外叫囂，時間長達十多分鐘。當時在屋內的周男不滿對方持續喧鬧，情緒失控下，從櫃子取出一把約30公分長的砍柴刀衝出屋外，先將酒醉站不穩的陳男推倒，隨即朝其左胸刺下一刀，並補踹一腳後返回屋內。

中刀仍返家 母親目睹兒倒血泊崩潰

陳男胸口中刀後仍勉強起身，沿途血跡斑斑，走回住處途中因體力不支倒臥路面。陳男母親返家時，發現倒地男子衣著熟悉，上前查看才驚覺是兒子，當場崩潰痛哭，立即報警並將人送往台中榮總急救，但仍因傷重宣告不治。警方獲報後循線追查，約3小時內將周男逮捕到案，依殺人罪移送並羈押至今。

開庭致歉認錯 辯方主張非蓄意殺人

台中地院國民法庭近日展開密集審理，周男出庭時多次向死者家屬致歉，表示自己並非有意殺人，只是一時衝動釀成悲劇，「希望能得到原諒」。周男辯護人則主張，周男原意是要將人驅離，並無殺人確定或不確定故意，請求法院釐清本案應屬傷害致死或殺人罪。

檢方則指出，周男持刀朝陳男胸口要害刺擊，造成深達15公分的穿刺傷，導致陳男因低血容量性休克死亡，犯行重大，依法提起殺人罪起訴。審判長劉柏駿表示，全案將持續審理，預計近日評議後宣判。