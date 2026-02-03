　
高粱酒標印反？孩見「字倒著唸」超困惑　內行揭台灣改左讀關鍵

▲有網友在「復刻高粱」上發現字是倒著唸，引發討論。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友在「復刻高粱」上發現字是倒著唸，引發討論。（圖／翻攝自Threads）

網搜小組／閔文昱報導

一名網友近日在 Threads 發文分享一段有趣的日常，家中收到一盒「金門高粱復刻禮盒」，沒想到親戚家的小孩看到酒標後，臉色困惑地詢問，「為什麼標籤上的中文字順序是顛倒的？」原 PO 瞬間愣住，這才意識到對年輕世代來說，「從右讀到左」的橫式書寫早已如同外星語，意外掀起全網熱烈討論。

復刻酒標被誤認印錯　網友一查才發現「其實以前都這樣讀」

原 PO 為了向孩子解釋，特地化身「鍵盤偵探」查閱資料，驚覺台灣在 1970 年代左右仍處於「左右混用」的過渡期，直到 1980 年代才逐漸以「由左至右」為主流。有趣的是，教育部甚至直到 2004 年才正式明定公文橫式閱讀方向為「左至右」，讓他忍不住自嘲，「原來我還太菜了，沒趕上那個年代！」

貼文一出，隨即引發大批網友共鳴，紛紛陷入回憶殺：「以前招牌、電影字幕真的都是從右往左唸」、「以前小學寫作業寫橫的，老師還會糾正要從右邊開始」。不過，也有許多年輕的「八年級生」表示震驚：「這輩子真的沒注意過這件事」、「我以為只有匾額會這樣寫」。

不是一刀切！70到90年代慢慢轉向左讀右

對此，內行網友點出關鍵，閱讀習慣的轉變主要受到歐美文化影響，加上電腦與網路普及，加速了「左至右」的統一。懷舊達人張哲生也曾解析，中文古書是「由右至左直書」，橫式匾額其實是「一行一字」的直排變體，這一切都源自古代竹簡書寫的習慣。

張哲生指出，1980 年政府雖明定公文改為左起橫書，但民間的匾額、商號仍常保留傳統寫法。雖然現代人已習慣左至右，但「直式書寫」至今仍維持由右至左的傳統，成為台灣文化中獨特的文字風景。

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

台灣文化文字書寫閱讀習慣高粱酒復刻禮盒

