　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豐康蛋雞場棄屍病死雞！業者羈押　地主20萬交保

▲台中豐康牧場將病雞屍體棄置在苗栗一處大排。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台中豐康牧場將病雞屍體棄置在苗栗一處大排。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆發禽流感造成上千隻雞死亡，不肖業者涉嫌將雞屍棄置苗栗縣後龍鎮外埔漁港北側大排水溝，以及自家牧場，台中地檢署連日追查，2日訊後認60歲雲姓業者涉犯廢清法、詐欺等罪嫌，提供苗栗場地偷埋死雞的56歲顏姓男子涉廢清法，晚間將2人當庭逮捕，並向台中地院聲請羈押禁見；雲男員工陳女、李女分別以3萬元交保。法官裁定業者羈押，顏姓男子20萬交保、限制住居。

苗栗縣後龍鎮大排水溝在上月26日，被民眾發現有大量疑似病死雞，苗栗縣府獲報後緊急送驗，確認確診H5N1亞型高病原性禽流感，而源頭指向位於台中豐原區的「豐康牧場」，苗栗地檢署上月31日訊後認負責人雲姓男子、顏姓男子，涉犯廢棄物清理法等罪，分別諭知40萬、20萬元交保，並限制出海出境。

由於牧場位於台中，且雲男坦承有部分病死雞在自家場地掩埋，台中地檢署同步追查。

台中地檢署晚間發布新聞稿表示，1月29日經台中市政府環保局透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」通報，雲姓業者經營位於台中豐原的牧場，因廠內飼養的蛋雞發生高病原性家禽流行性感冒（H5N1禽流感），涉有違反廢棄物清理法等情，檢察長張介欽指派國土環保暨民生專組檢察官賴謝銓立案，積極指揮偵辦。

中檢說，2日由賴謝銓、林思蘋、郭逵、翁嘉隆、康存孝等5名檢察官共同指揮本署重案支援中心檢察事務官及保七總隊，持搜索票對雲男經營的牧場及住居所同步執行搜索，並約談雲男及其員工女、李女與顏男（即苗栗縣後龍鎮遭掩埋 棄置斃死雞隻之土地所有人)等 4人到案說明。

檢察官訊後認雲男涉販廢清法第46條第1、 2款之任意棄置有害事業廢棄物及事業負責人未依本法規定之方式清除、處理廢棄物致污染環境、刑法第 339 條第1項之詐欺取財等罪嫌。

顏男則涉犯廢棄物清理法第46條第1、3款之任意棄置有害事業廢棄物及未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物等罪嫌重大，且有事實足認有滅證、串供之虞，雲、顏均經檢察官當庭逮捕，並向台中地院聲請羈押禁見。員工李女及陳女各諭知3萬元具保候傳。法官裁定業者羈押，顏姓男子20萬交保、限制住居。

出版：23：05

更新：06：50

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普、馬斯克與安德魯都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看
超商淪「詐騙重災區」店員不敢報警　原因曝光
美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%　譚德塞：2025
台積電工程師「針孔偷拍」妻子閨蜜如廁　藏大量未成年片
快訊／土城凌晨一氧化碳中毒　7人送醫
陳沂今晨發生靈異事件！　「睡一半有女生說不好意思」
丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗4車嚴重車禍！醉男猛撞停紅燈車陣釀4傷...宛如轟炸畫面曝

彰化15樓工地深夜起火！倉庫燒成焦黑　囤放燈具紙箱釀禍

驚世小三！激戰「鄰居人夫」還向元配談租借　囂張鄰里傳姦情

追思勇消！詹能傑殉職今公祭「仁愛分隊送行」　家屬淚別訃聞曝

恐怖男連續闖屋性侵2女　「露鳥伴睡」逼打手槍！法院重判

快訊／土城凌晨一氧化碳中毒　7人送醫

快訊／竹市清晨社區火警！7樓狂冒濃煙　1男1女送醫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

超商淪「詐騙重災區」店員不敢報警　原因曝光

被輾斃學霸「最後行蹤」曝！生前語音還沒很醉　司機丟包還抹黑

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

苗栗4車嚴重車禍！醉男猛撞停紅燈車陣釀4傷...宛如轟炸畫面曝

彰化15樓工地深夜起火！倉庫燒成焦黑　囤放燈具紙箱釀禍

驚世小三！激戰「鄰居人夫」還向元配談租借　囂張鄰里傳姦情

追思勇消！詹能傑殉職今公祭「仁愛分隊送行」　家屬淚別訃聞曝

恐怖男連續闖屋性侵2女　「露鳥伴睡」逼打手槍！法院重判

快訊／土城凌晨一氧化碳中毒　7人送醫

快訊／竹市清晨社區火警！7樓狂冒濃煙　1男1女送醫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

超商淪「詐騙重災區」店員不敢報警　原因曝光

被輾斃學霸「最後行蹤」曝！生前語音還沒很醉　司機丟包還抹黑

苗栗4車嚴重車禍！醉男猛撞停紅燈車陣釀4傷...宛如轟炸畫面曝

澎湖6成買方觀望中　在地：全民瘋股資金暫緩購屋

到職1個月「一次請完3天特休」怕觀感不好！　過來人曝1關鍵

把希望及年味送進兒癌病房！麥當勞「新年童樂會」走進北中南六醫院　用歡樂陪伴病童家庭

彰化15樓工地深夜起火！倉庫燒成焦黑　囤放燈具紙箱釀禍

馬斯克宣布SpaceX正式併購xAI　估值逾1.5兆美元

OpenAI推出Codex桌面App　讓AI一次處理多項開發工作

驚世小三！激戰「鄰居人夫」還向元配談租借　囂張鄰里傳姦情

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

【你敢拿我敢倒】旅客帶巨型高腳杯上飛機！空服員淡定裝飲料XD

社會熱門新聞

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

警追車開槍誤擊乘客無罪　死者姑嗆殺審判長判刑5月

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

台積電工程師「廁所裝針孔」　偷拍妻子閨蜜

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

超商淪「詐騙重災區」店員不敢報警　原因曝光

台中男遭刺胸亡　嫌犯出庭喊冤：我不是故意

被輾斃學霸「生前最後行蹤」曝光　司機丟包還抹黑

快訊／台北漁產工安意外！17歲少女捲入機台慘死

快訊／土城凌晨一氧化碳中毒　7人送醫

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

更多熱門

相關新聞

佛光山惠中寺法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

佛光山惠中寺法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，於昨（1）日在惠中寺舉辦2026年「人間有情‧佛光有愛」法寶節寒冬送暖活動，邀請台中地區弱勢家庭齊聚寺院，在冬日暖陽下領取關懷金與生活物資，共同迎接新年到來。今年共有1450戶福田戶受惠，現場氣氛溫馨而平和。

藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

繼父裸下身想硬上　少女光腳逃早餐店求救

繼父裸下身想硬上　少女光腳逃早餐店求救

葳格尾牙變身運動嘉年華　師生家屬同樂

葳格尾牙變身運動嘉年華　師生家屬同樂

物調券加倍效益發酵　台中市場夜市湧現排隊人潮

物調券加倍效益發酵　台中市場夜市湧現排隊人潮

關鍵字：

標籤:禽流感蛋雞場環境污染台中苗栗

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面