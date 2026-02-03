豐康蛋雞場棄屍病死雞！業者羈押　地主20萬交保

▲台中豐康牧場將病雞屍體棄置在苗栗一處大排。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆發禽流感造成上千隻雞死亡，不肖業者涉嫌將雞屍棄置苗栗縣後龍鎮外埔漁港北側大排水溝，以及自家牧場，台中地檢署連日追查，2日訊後認60歲雲姓業者涉犯廢清法、詐欺等罪嫌，提供苗栗場地偷埋死雞的56歲顏姓男子涉廢清法，晚間將2人當庭逮捕，並向台中地院聲請羈押禁見；雲男員工陳女、李女分別以3萬元交保。法官裁定業者羈押，顏姓男子20萬交保、限制住居。

苗栗縣後龍鎮大排水溝在上月26日，被民眾發現有大量疑似病死雞，苗栗縣府獲報後緊急送驗，確認確診H5N1亞型高病原性禽流感，而源頭指向位於台中豐原區的「豐康牧場」，苗栗地檢署上月31日訊後認負責人雲姓男子、顏姓男子，涉犯廢棄物清理法等罪，分別諭知40萬、20萬元交保，並限制出海出境。

由於牧場位於台中，且雲男坦承有部分病死雞在自家場地掩埋，台中地檢署同步追查。

台中地檢署晚間發布新聞稿表示，1月29日經台中市政府環保局透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」通報，雲姓業者經營位於台中豐原的牧場，因廠內飼養的蛋雞發生高病原性家禽流行性感冒（H5N1禽流感），涉有違反廢棄物清理法等情，檢察長張介欽指派國土環保暨民生專組檢察官賴謝銓立案，積極指揮偵辦。

中檢說，2日由賴謝銓、林思蘋、郭逵、翁嘉隆、康存孝等5名檢察官共同指揮本署重案支援中心檢察事務官及保七總隊，持搜索票對雲男經營的牧場及住居所同步執行搜索，並約談雲男及其員工女、李女與顏男（即苗栗縣後龍鎮遭掩埋 棄置斃死雞隻之土地所有人)等 4人到案說明。

檢察官訊後認雲男涉販廢清法第46條第1、 2款之任意棄置有害事業廢棄物及事業負責人未依本法規定之方式清除、處理廢棄物致污染環境、刑法第 339 條第1項之詐欺取財等罪嫌。

顏男則涉犯廢棄物清理法第46條第1、3款之任意棄置有害事業廢棄物及未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物等罪嫌重大，且有事實足認有滅證、串供之虞，雲、顏均經檢察官當庭逮捕，並向台中地院聲請羈押禁見。員工李女及陳女各諭知3萬元具保候傳。法官裁定業者羈押，顏姓男子20萬交保、限制住居。

