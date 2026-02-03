　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：港澳旅遊警示維持橙色　建議民眾避免非必要旅行

▲▼香港,十一,五星旗。（圖／路透社）

▲香港為熱門旅遊地之一。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

香港、澳門是國人出境旅遊的熱門地點，因應寒假與即將來臨的春節旅遊旺季，陸委會表示，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品與台灣的規範不同，提醒民眾前往或過境港澳，切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等，避免觸法而影響既定行程。

陸委會說明，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。

陸委會提到，例如手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處或陸委會澳門辦事處尋求協助。

陸委會指出，國人赴港澳前宜審慎評估前往或過境港澳行程及風險，相關資訊可參閱陸委會官網設置的「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」、「國人赴陸港澳風險專區」、「政府因應『港版國安法』專區」，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄。

有關禁止攜帶入境港澳的物品，可參閱香港警務處網頁、澳門海關網頁。

▼維多利亞港煙火。（圖／路透社）

▲▼香港,十一,五星旗。（圖／路透社）

陸委會港澳香港澳門

