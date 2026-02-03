去日本玩遭「差別待遇」！在地日人看不下去轟：已經不是巧合了

▲日本是台人出國旅遊的熱門國家之一。

圖文／鏡週刊

近期台灣民眾近期常到外國旅遊，首選常是日本、南韓，大多數民眾對日本的印象都是非常有禮貌、服務貼心，但也有日本人透露，其實日本人對本國人、外國人的服務非常不同，此番言論也引起了熱議。

日本服務差別待遇？

一名自稱是日本人的網友在Threads發文指出，在日本生活，雖然是自己的國家，但有時候真的會覺得很悶，最近越來越明顯感受到，「對日本人服務很周到，對外國人卻常常是另一套」。

該名網友說，有次自己介紹外國朋友去他常去的理髮廳，店裡平常都會給飲料，但自己去找朋友的時候，發現只有她那桌沒有。也因此，該名網友便問了一句，店員才趕快道歉、馬上補送，「但燙頭髮2個多小時，真的都沒人發現嗎」？

該名網友表示，後來有一次去居酒屋，自己跟外國朋友都用外語聊天，那家店的「免費特典」就只有他們那桌沒拿到，而且自己跟其他外國朋友又去了同一間店，2次都沒拿到，「說真的，已經不是巧合了吧」，作為日本人，自己真的對這種刻意的小差別感到很失望，「什麼時候我們國家多了『不是日本人隨便一點也沒關係』的規則」？

外國人才有特別規定？ 民眾經驗談

該篇網友貼文一出後，網友也紛紛分享自己的經驗，「我去的理髮廳也是只有我沒有飲料，但怕語言溝通不順暢都一直不敢問，怕會不會是方案不同」、「我去北海道自旅10幾天，後來去神戶和京都3天，就很明顯的感受到，我在京都， 真的有遇到對外國人超兇的店員阿媽 她對日本人一個笑臉，一聽到我講英文，就兇的跟什麼一樣， 讓人傻眼」。

另外也有民眾說，「我是在日台灣人，我跟你一樣，我自己去哪裡都很ok，很常去的店，每次服務都很好，但是只要台灣朋友來找我玩時，我帶他們去，店員態度就很差，都要我生氣說為什麼我帶外國朋友來時才會有特別規定，我平常來也沒有呀，店員才趕緊跟我道歉，離開還不忘噓寒問暖今天真的很抱歉，用餐有愉快嗎？希望下次再光臨」。



