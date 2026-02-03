　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人看不下去轟：已經不是巧合了

民眾出國，日本為熱門地之一。

▲日本是台人出國旅遊的熱門國家之一。

圖文／鏡週刊

近期台灣民眾近期常到外國旅遊，首選常是日本、南韓，大多數民眾對日本的印象都是非常有禮貌、服務貼心，但也有日本人透露，其實日本人對本國人、外國人的服務非常不同，此番言論也引起了熱議。

日本服務差別待遇？

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名自稱是日本人的網友在Threads發文指出，在日本生活，雖然是自己的國家，但有時候真的會覺得很悶，最近越來越明顯感受到，「對日本人服務很周到，對外國人卻常常是另一套」。

該名網友說，有次自己介紹外國朋友去他常去的理髮廳，店裡平常都會給飲料，但自己去找朋友的時候，發現只有她那桌沒有。也因此，該名網友便問了一句，店員才趕快道歉、馬上補送，「但燙頭髮2個多小時，真的都沒人發現嗎」？

該名網友表示，後來有一次去居酒屋，自己跟外國朋友都用外語聊天，那家店的「免費特典」就只有他們那桌沒拿到，而且自己跟其他外國朋友又去了同一間店，2次都沒拿到，「說真的，已經不是巧合了吧」，作為日本人，自己真的對這種刻意的小差別感到很失望，「什麼時候我們國家多了『不是日本人隨便一點也沒關係』的規則」？

外國人才有特別規定？　民眾經驗談　

該篇網友貼文一出後，網友也紛紛分享自己的經驗，「我去的理髮廳也是只有我沒有飲料，但怕語言溝通不順暢都一直不敢問，怕會不會是方案不同」、「我去北海道自旅10幾天，後來去神戶和京都3天，就很明顯的感受到，我在京都， 真的有遇到對外國人超兇的店員阿媽 她對日本人一個笑臉，一聽到我講英文，就兇的跟什麼一樣， 讓人傻眼」。

另外也有民眾說，「我是在日台灣人，我跟你一樣，我自己去哪裡都很ok，很常去的店，每次服務都很好，但是只要台灣朋友來找我玩時，我帶他們去，店員態度就很差，都要我生氣說為什麼我帶外國朋友來時才會有特別規定，我平常來也沒有呀，店員才趕緊跟我道歉，離開還不忘噓寒問暖今天真的很抱歉，用餐有愉快嗎？希望下次再光臨」。

在 Threads 查看


更多鏡週刊報導
最老死囚王信福「下令槍殺2警」聲請再審失利　最高法院駁回抗告確定
李貞秀國籍惹議民眾黨稱「歧視」　王定宇嘆：落地生根就遵守台灣法律很難嗎？
快訊／遭服務業集體爆「奧客行徑」！　Melody親上火線回應：別網暴、刻意抹黑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
慟別袁惟仁！　前妻陸元琪親曝ICU煎熬：最恐懼手機訊息聲
向外媒重申「我是中國人」　鄭麗文談和統：兩岸人民接受我就接受
快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就任　首位陸配立委上任
快訊／「毛孩的彩虹天堂」募千萬！負責人爽花善款出國玩
大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月
言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開
快訊／記憶體帶量反彈！　5檔漲幅達半根停板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

放鳥北海道機場包車　台灣客道歉「系統顯示帳號詐騙」才封鎖

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人看不下去轟：已經不是巧合了

皮膚科太搶手！彰化代排黃牛喊價1500 　衛生局：可罰25萬

快訊／09:42花蓮規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

白沙屯媽祖4/12起駕！　粉紅超跑預計「這3天」抵彰化祈福

到職1個月「一次請完3天特休」怕觀感不好！　過來人曝1關鍵

把希望及年味送進兒癌病房！麥當勞「新年童樂會」走進北中南六醫院　用歡樂陪伴病童家庭

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

陳沂今晨發生靈異事件！　「睡一半有女生說不好意思」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

放鳥北海道機場包車　台灣客道歉「系統顯示帳號詐騙」才封鎖

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人看不下去轟：已經不是巧合了

皮膚科太搶手！彰化代排黃牛喊價1500 　衛生局：可罰25萬

快訊／09:42花蓮規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

白沙屯媽祖4/12起駕！　粉紅超跑預計「這3天」抵彰化祈福

到職1個月「一次請完3天特休」怕觀感不好！　過來人曝1關鍵

把希望及年味送進兒癌病房！麥當勞「新年童樂會」走進北中南六醫院　用歡樂陪伴病童家庭

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

陳沂今晨發生靈異事件！　「睡一半有女生說不好意思」

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

柯林頓夫婦妥協！最後關頭同意作證艾普斯坦案　躲過藐視國會罪

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危　機車躺水溝畫面曝

SJ始源因Fika Fika SHIU XIANG錯過班機　激讚咖啡甜點人生Top 5

川普推120億美元「關鍵礦產戰略儲備」　商務部長：奪回控制權

台積電2奈米產能告急　輝達、AMD、雲端ASIC齊卡位

國共智庫論壇開幕喊「兩岸中國人」　蕭旭岑：合作賺世界的錢

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

37歲護理師遭槍擊亡！美國安部配發「隨身攝影機」　提升執法透明度

慟別袁惟仁！　前妻陸元琪親曝ICU煎熬：最恐懼手機訊息聲

【他從此自由了】袁惟仁病逝二姊淚別　年後火化與父親合葬

生活熱門新聞

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

高粱印反了？孩見字倒著唸超不解　內行揭密

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

陳沂今晨發文：我剛剛發生靈異事件！　

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

更多熱門

相關新聞

愛莉莎莎台北新家曝光！1.5億房產版圖再+1

愛莉莎莎台北新家曝光！1.5億房產版圖再+1

百萬網紅愛莉莎莎投資眼光獨到，近來陸續在泰國、阿拉伯聯合大公國等地置產。她昨（2）日分享台北新家一隅的景象，讓粉絲搶先看。

群創董事長：現在出貨屬相對中低　曝終極目標

群創董事長：現在出貨屬相對中低　曝終極目標

「群創利多」不僅低軌衛星　還有一個成效優

「群創利多」不僅低軌衛星　還有一個成效優

被輾斃學霸「生前最後行蹤」曝光　司機丟包還抹黑

被輾斃學霸「生前最後行蹤」曝光　司機丟包還抹黑

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

關鍵字：

Threads鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

快訊／土城一家傳一氧化碳中毒！前一天才通報女童猝死

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面