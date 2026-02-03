　
到職1個月「一次請完3天特休」怕觀感不好！　過來人曝1關鍵

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO不知道自己能不能一次請完特休。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

職場新鮮人對於請假規定往往充滿疑慮，擔心觀感不佳。一名剛步入職場的女網友發文表示，自己目前工作滿一個月，因家中有暑假出國旅遊的習慣，所以有意把特休一次請光。然而，她擔心自己資歷尚淺，這樣做會不會不太好？貼文曝光後，引起討論。

工作滿一個月算新人？特休可以一次請完嗎？

這名女網友在Dcard上，以「新人特休連續請假問題」為標題發文，提到這是她的第一份工作，為了通過試用期，她一直保持全勤，但面對家裡每年的暑假旅遊規劃，她猶豫工作不到一年、僅有三天特休的狀況下，是否可以一次性連請三天？她也好奇在職場中，工作多久才不算新人？

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

同事都請單日！她憂連請3天觀感不佳

原PO進一步表示，她觀察同事的請假狀況，大多是請週一單日，而她因配合旅遊行程，預計要連請週一至週三。由於家人急著購買機票，讓她相當焦慮，擔心身為新人的自己若提出連續請假的要求，會被公司主管或前輩「講話」。

貼文曝光後，不少網友點出關鍵，「提早請都可以，而且是跟家人出國，這是正當理由」、「建議你如果要出國就提前告知，然後表現好一點，工作儘量不要有太多失誤」、「提前告知主管要請長假，特休不夠用事假補，讓主管有時間調配人力與工作」、「就提早請，說啥時要出去玩，至於用什麼假別到時候再說」。

也有網友回應，「請特休不需要理由，主管不能拒絕你請特休，禮貌上會講一下原因，但不是必要的行為」、「才3天，直接All in沒關係，會被罵的都是請假完沒交接，擺在那邊爛，讓同事幫忙擦屁股的這種人才白目」。

02/01 全台詐欺最新數據

到職1個月「一次請完3天特休」怕觀感不好！　過來人曝1關鍵

關鍵字：

新人特休請假出國Dcard

