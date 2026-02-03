　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「吃火鍋第一口」測出你隱藏性格！　先喝湯＝不輕易交出真心

▲▼麻辣鍋,火鍋。（圖／視覺中國CFP）

▲從吃火鍋的「第一口」選擇，就能看出一個人的隱藏性格。（示意圖／視覺中國）

文／塔羅牌老師艾菲爾

【性格測驗】從「吃火鍋順序」看你的「真實性格」

此刻，鬼宿星團那神秘而包容的能量，正與充滿生命張力的獅子座月亮交織碰撞。在星象的引導下，我們靈魂深處的慾望與本能會變得格外鮮明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吃火鍋，這場關於水火交融的盛宴，其實是一次微型的性格展演。當滾燙的煙霧升起，在饑餓與感官誘惑面前，你伸出筷子的第一個直覺反應，早已出賣了你最真實、甚至連自己都未曾察覺的行為邏輯。獅子座月亮照亮了你的自我中心，而鬼宿星團則窺探了你隱藏在社交面具下的情感根源。透過這份關於「第一口」的抉擇，我們將撥開裊裊輕煙，帶你直視那份屬於你骨子裡的真實性格。

Q：吃火鍋時，你習慣第一口先吃什麼？

A、先喝一口湯

B、先涮一片肉

C、先丟青菜下鍋

D、先吃主食（飯、麵）

















選A、先喝一口湯

【謹慎周全的靈魂，凡事先觀察的戰略家】

你是一個極其重視「底氣」與「氛圍」的人。在你的觀念裡，如果基底不夠醇厚，後續的一切都是空中樓閣。先喝一口湯的行為，反映了你在進入一段關係或開啟新計畫時，習慣先進行全方位的環境掃描與風險評估。你不會輕易交出真心，更不會在狀況不明時魯莽衝刺。

你的性格細膩且帶有一種文人的優雅，喜歡在動手之前先「品味」局勢的走向。在朋友眼中，你是那個最冷靜的觀察者，即便內心波濤洶湧，表面依然能維持著一種試探性的淡定。你的謹慎源於對質感的執著，你害怕被平庸或混亂打亂節奏，因此你總是那個能從最細微的變化中，預見未來成敗的智者。

選B、先涮一片肉

【行動派的純粹熱血，敢愛敢恨的直腸子】

你是一個生命力極其旺盛、直覺先於邏輯的行動者。對你而言，火鍋的精魂就在那片最直觀、最純粹的鮮肉之中，繁瑣的儀式感只會消磨你的熱情。你習慣直奔重點，討厭任何形式的拖泥帶水或虛偽的客套。在職場或感情中，你的魅力來自於你的「坦率」與「侵略性」，只要看準了目標，你就會像涮肉般迅速且精準地出手。

你敢於表達自己的慾望，愛恨分明得令人既佩服又畏懼。你最討厭被規則束縛，更無法忍受無謂的等待。這種直腸子的性格讓你贏得了一群同樣真誠的死忠朋友，因為在你身邊，不需要猜測任何潛臺詞，你的快樂與憤怒就像那片剛出鍋的肉，鮮活、滾燙且充滿力量。

選C、先丟青菜下鍋

【平衡藝術的實踐者，追求和諧與規律】

你擁有一種超越同齡人的自律感，骨子裡住著一個崇尚自然秩序的靈魂。選擇先丟青菜，代表你是一個極其看重「流程」與「潔淨感」的人。你對生活的掌控來自於一種「細水長流」的智慧，你不追求瞬間的爆發，而是在乎長久的續航力。你的性格溫潤如玉，擅長在衝突中尋找平衡點，是團體中天然的協調者與照顧者。

你深知唯有先打好健康的基石，後面的繁華才有意義，這種「先苦後甜」或「先淡後濃」的人生觀，讓你即便在混亂的2026年，依然能維持一種生活上的節律。你對另一半的要求通常是靈魂的穩定，你渴望的是一種如同綠葉配紅花般，彼此襯托、互不干擾卻又共生共榮的關係。

選D、先吃主食

【絕對的務實主義者，安全感至上的守護者】

你是一個腳踏實地、拒絕任何虛浮幻想的現實主義者。對你而言，「飽腹感」是產生安全感的唯一來源，那些花俏的配菜固然美好，但都無法填補內心對穩定的渴望。先吃米飯或麵食，反映出你在面對壓力時，會優先選擇最保險、最能立竿見影的解決方案。你對財富與地位有一種深刻的使命感，認為唯有握在手裡的資源才是真實的。

你的隱藏性格中帶著一種「守護者」的沉穩，不愛出風頭，卻是那個在關鍵時刻提供最強大後勤支援的人。你追求的是一種「不被擊倒」的人生，你的幸福感來自於儲蓄數字的增長與家庭環境的安穩。對你而言，浪漫不能當飯吃，唯有踏實的獲得，才能讓你擁有對抗世界變動的勇氣。

你習慣把重要的事
留給最好的時機

本文經授權轉自：命運好好玩

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「立春」4生肖先動先贏！　第一名升官、被挖腳機會大
強烈冷氣團報到時間曝　「最冷探9度」
台南男追殺路人「砍到派出所門口」！身分曝光
國產車大廠千金戴378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒
快訊／大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「吃火鍋第一口」測出你隱藏性格！　先喝湯＝不輕易交出真心

快訊／熱帶低壓生成！估明增強為「西洋望」颱風　日本發烈風警報

刈包第一個字不念「ㄍㄨㄚˋ」！資深菜販揭名稱由來

「立春」4生肖先動先贏！第一名最強主角光環　升官、被挖腳機會大

萬分之一罕見「鏡像人」手術成功　台中醫師助半年甩肉22公斤

外送專法7月上路恐漲價　Uber Eats：一單成本至少增20元

台灣「1蔬菜」被讚甜又好吃！　一票認同：在國外很懷念

粉絲必衝！韓團ENHYPEN高雄快閃店登場　最終巡迴場限定周邊曝光

高雄三院齊發！長庚體系春節加開傳染病門診　看診時間一次看

賴清德稱「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

「吃火鍋第一口」測出你隱藏性格！　先喝湯＝不輕易交出真心

快訊／熱帶低壓生成！估明增強為「西洋望」颱風　日本發烈風警報

刈包第一個字不念「ㄍㄨㄚˋ」！資深菜販揭名稱由來

「立春」4生肖先動先贏！第一名最強主角光環　升官、被挖腳機會大

萬分之一罕見「鏡像人」手術成功　台中醫師助半年甩肉22公斤

外送專法7月上路恐漲價　Uber Eats：一單成本至少增20元

台灣「1蔬菜」被讚甜又好吃！　一票認同：在國外很懷念

粉絲必衝！韓團ENHYPEN高雄快閃店登場　最終巡迴場限定周邊曝光

高雄三院齊發！長庚體系春節加開傳染病門診　看診時間一次看

賴清德稱「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉

賓利雙門＆敞篷跑車「推出全新S版本」！歷來性能最強操控也升級

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起與隕落

國共智庫論壇達成五大共同意見　陸委會：完全是倒果為因

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

聯發國際旗下品牌UG登陸美國　今年目標至少展店15家

台南男追砍路人砍到派出所門口！身分曝光「疑是足療師」

BTS直播演唱會與紀錄片Netflix獨佔！貼身視角見證成員歷程　開播時間曝

快訊／大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億　獎落台中

快訊／騎士闖紅燈拒檢　掏「武士刀」威嚇警

國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

生活熱門新聞

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

台灣網紅抖音拍片！暗示「槍殺高市早苗」

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」被問怎有錢買？

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人轟：不是巧合

陳沂今晨發文：我剛剛發生靈異事件！　

更多熱門

相關新聞

「立春」4生肖先動先贏

「立春」4生肖先動先贏

本週三（2／4）立春，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，進入立春後，天寒地凍又逢春，扎穩根基不出頭，是最好的應對方式。其中，有4生肖暗中布局已久，立春先動先贏。

2月上旬「好運臨門四大生肖」

2月上旬「好運臨門四大生肖」

怕頭髮沾染火鍋味！羅志祥「1招護髮」超鬧

怕頭髮沾染火鍋味！羅志祥「1招護髮」超鬧

歐告拍照秒變隱形　完美融入椅背

歐告拍照秒變隱形　完美融入椅背

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

關鍵字：

心理測驗占卜塔羅牌老師艾菲爾性格個性火鍋運勢

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

具俊曄穿27年前大S送的舊物

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面