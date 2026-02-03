玉管處受理原住民高中職以上學生申請獎學金　2／28截止收件

▲玉管處與獲得獎學金學生交流座談，並由竹山秀傳醫院團隊分享救護知識。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處宣布，即日起至2月28日止受理轄區及周邊區域之高中職以上暨大專院校及研究所學生申請獎學金，歡迎符合條件學生踴躍申請。

玉管處表示，凡設籍園區內（含周邊高雄市桃源區梅山里、花蓮縣卓溪鄉卓清村及南投縣信義鄉東埔村且直系血親關係之土地位於園區範圍者）2年以上、具山地原住民或平地原住民籍、就讀高中職或大專院校以上之學生，在學學業成績平均66分以上、操行獎懲紀錄無受記過以上之處分，皆可申請本次獎學金；另具有特殊才藝者、符合上述條件，且特殊才藝獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦之成績名列前3名者，可申請特殊才藝獎學金。

玉管處說明，於每年2月及8月受理申請，經審核小組審核通過後核發就讀公（私）立高中職學生（含五專前3年），每學期15名、每名5000元；公（私）立大專校院學生（含五專後2年）及研究所學生，每學期15名、每名8000元；特殊才藝獎助學金每學期3名，每名1萬元；如成績優異者除核發原額度獎學金，得視該年度經費另酌予每名最高1000元之獎學金，以資鼓勵學業精進，上述實際發放名額及金額得視該年度相關預算額度酌予調整。

玉管處指出，由於轄區內原住民部落地處偏遠，為鼓勵原住民學子努力向學，藉以推廣國家公園環境生態保育理念，推動實施就讀高中職暨大專院校原住民學生獎學金制度迄今已邁入第21年，並適時邀請申請獎學金之部落學生與家長共同分享讀書經驗與心得交流，籲請符合條件的學生踴躍向南投縣信義鄉東埔村辦公室、高雄市桃源區梅山里辦公室、花蓮縣卓溪鄉卓清村辦公室及玉管處各管理站（含東埔服務中心）索取申請表，或至玉管處網站（https://www.ysnp.gov.tw）「新聞快訊」下載填寫相關資料，備齊書件後逕寄「553208南投縣水里鄉中山路1段515號玉山國家公園管理處企劃經理科」收，亦可就近送至東埔服務中心收件。