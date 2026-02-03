　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

救命速度快20秒！新北消防廳舍大升級　用智慧黑科技實踐「守護無距離、安全零落差」

▲▼新北市,新北市消防局,消防廳舍,金質獎,綠建築,智能,黑科技,救災,公共工程 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜出席動土典禮，透過廳舍全面升級做打火弟兄最堅強的後盾，落實守護市民安全的堅定承諾。（圖／新北市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

你是否曾注意過家裡附近的消防局長什麼樣子？對於大多數人來說，消防隊可能只是路過一抹亮眼紅色的存在，又或是深夜裡呼嘯而過的警笛聲來源。但民眾可能都不知道，對於這群24小時全年無休、用生命在與死神拔河的打火弟兄來說，「家」的品質，往往決定了救援的生死瞬間！

深入北海岸與東北角，打造綿密防護網
新北市幅員遼闊，消防救災的任務光譜極度複雜。在都會區，面對的是高層建築火災與大量人潮的救護需求。而在東北角與北海岸，則常需應對山難搜救、海域救援及蜿蜒山路的長途跋涉。過去，偏遠地區的消防資源往往受限於硬體老舊，導致駐地同仁在生活與勤務上備受考驗。

為了落實「不分遠近、守護到底」的決心，新北市政府消防局將資源精準投放至最需要的地方。截至民國114年10月，已大刀闊斧完成了北海岸及東北角等多處關鍵據點的廳舍興建，包括金山、瑞芳、瑞亭、石門、坪林、萬里、雙溪及貢寮分隊。這些新式廳舍的落成，象徵著高品質的消防能量深入山區與海線，不再讓地理距離成為安全的破口，確保每一位當地的居民與假日前來的遊客，都能享有與都會區同等規格的即時守護。

榮獲國家級金質獎肯定，建構抗震防災的堅實堡壘
這一波廳舍改建計畫的規模堪稱歷年之最。新北消防局轄下共有8個大隊、18個中隊及75個分隊，許多舊有廳舍使用年限已逾十年甚至數十年，面臨結構老化、耐震係數不足、動線混亂等結構性問題。為此，消防局也啟動了全面性的改建與重建計畫，自民國108年以來，已成功啟用11處全新消防廳舍，包括石門、大埔、國光、第七大隊暨中和分隊、第五大隊暨車輛保養中心、萬里、坪林、鳳鳴、頂埔、雙溪及貢寮分隊。

▲▼新北市,新北市消防局,消防廳舍,金質獎,綠建築,智能,黑科技,救災,公共工程 。（圖／新北市政府提供）

值得一提的是，這些建築並非單純的鋼筋水泥堆砌，而是融合了現代建築美學與防災韌性的公共工程。其中，第七大隊、中和中隊暨分隊更榮獲了「第20屆行政院公共工程委員會公共工程金質獎」佳作及新北市政府優質獎殊榮，頂埔分隊亦不遑多讓，拿下了第24屆同獎項的佳作好成績。

在硬體規劃上，新廳舍徹底解決了過去空間狹窄的痛點。設計團隊針對消防勤務的特殊性，重新規劃了「分層避難」與「快速出勤動線」。這意味著，當警鈴響起的瞬間，消防員能透過最直覺、無障礙的安全通道迅速抵達車庫，同時在建築結構上強化了耐震設計，確保在發生大地震等複合式災害時，消防廳舍能作為堅固的指揮中樞，持續運作而不癱瘓。

導入綠建築概念，讓打火英雄在舒適環境中恢復最佳狀態
除了堅固安全，新一代的消防廳舍更響應了行政院推動的關鍵基礎設施升級，將「人本、安全、永續」作為核心設計理念。新北市在這些新廳舍中全面導入了Green Building（綠建築）概念。

所謂的綠建築化，並非只是種種花草，而是透過高科技的環境模擬，依循生態、節能、減碳及健康四大原則進行設計。具體措施包括採用高效能的隔熱建材，大幅降低夏季豔陽下的室內溫度，減少空調耗能，同時利用精密的開窗角度設計，引入自然採光與通風，創造出「會呼吸」的辦公空間。

事實上，這些變革對於長時間處於高壓輪值狀態的消防員至關重要。研究顯示，良好的空氣品質與自然光線能有效調節人體的生理時鐘，改善睡眠品質並降低心理壓力，讓同仁在執勤與休息的轉換間，能感受到溫度適宜、空氣清新的環境，進一步提升工作專注力與長期的身心健康。這不僅是為了環保，更是為了讓這群守護者擁有最佳的生理狀態。

▲▼新北市,新北市消防局,消防廳舍,金質獎,綠建築,智能,黑科技,救災,公共工程 。（圖／新北市政府提供）

大幅縮短行政流程，智能值班台讓黃金救援時間搶快20秒
在軟體實力方面，新廳舍更是邁向了「智慧消防」的新紀元。傳統的值班台往往充斥著紙本記錄與繁雜的電話線路，但在新落成的廳舍中，全面導入了科技化的「智能值班台」。

這套系統透過物聯網技術與派遣系統的深度整合，能大幅簡化受理報案後的行政流程。根據實測，這套科技輔助設施能提升整體行政效率高達70％。更關鍵的是，它實現了勤務派遣的「零時差」，平均能讓救災救護車輛提早20秒出勤。別小看這短短的20秒，在火場中，這可能是火勢是否擴大的分水嶺，在緊急救援的案件中，更是搶救黃金時間的關鍵。

透過智慧化管理，有效減輕消防人員在日常勤務中的行政負擔，讓他們能將寶貴的精力與專注度，全數投入在最專業的救災工作上。

▲▼新北市,新北市消防局,消防廳舍,金質獎,綠建築,智能,黑科技,救災,公共工程 。（圖／新北市政府提供）

優化居住品質並結合科學訓練，讓前線戰力隨時保持keep住
消防工作是一項對體能與心理素質要求極高的職業。為了讓同仁隨時保持「戰鬥狀態」，新廳舍在規劃之初，就將「科學化訓練」納入考量。館內設有媲美專業健身房的完善體能訓練室與開放式訓練場域，提供消防員進行日常肌力強化、爆發力訓練及傷後復健。這確保了在面對突發災害時，每一位隊員都具備最佳的身體應變能力。

此外，休息是為了走更長遠的路。新北市政府消防局預計將在淡水分隊規劃結合「職務宿舍」的創新模式。這項計畫旨在改善消防人員的住宿環境，特別是針對外地調派的同仁，能有效減輕通勤壓力與生活負擔，讓他們無後顧之憂地投入工作。透過安全結構設計、綠色建築材料與智慧化管理，新北市正一步步為消防同仁打造更安心、更健康的工作場域。

▲▼新北市,新北市消防局,消防廳舍,金質獎,綠建築,智能,黑科技,救災,公共工程 。（圖／新北市政府提供）

以先進設備體現對生命的重視，為市民撐起最可靠的安全傘
目前，尚有莒光、泰山、汐止、淡海到三重分隊等5處工地，以及規劃中的鶯歌消防訓練中心、淡水分隊及秀山分隊正在興建、規劃中，民眾看見的將不僅是一棟棟拔地而起的建築，而是新北市政府對於「生命價值」的重視。

新北市正用最紮實的鋼筋水泥與最先進的智慧科技，向市民許下承諾。這些升級後的消防廳舍，既是城市安全的守護神，也是打火弟兄最溫暖的避風港。只有照顧好這群守護者，讓他們在最安全、高效的環境中待命，市民的生命財產才能獲得最堅實的保障。新北市展現「不分遠近、守護到底」的具體行動，亦是未來安居樂業新環境的穩固基石。

