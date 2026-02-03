把希望及年味送進兒癌病房！麥當勞「新年童樂會」走進北中南六醫院　用歡樂陪伴病童家庭

▲麥當勞展開「新年童樂會」巡迴傳愛。（圖／麥當勞提供，下同）



生活中心／綜合報導

農曆新年將近，在家家戶戶準備團圓的美好時節，有一群孩子與家長仍在勇敢地對抗疾病；麥當勞今年特別策劃了「新年童樂會」行動，走進全台六間醫院的兒癌或癌症病房，把年味親手遞交到孩子手中，讓「希望」陪伴孩子們，迎接全新的一年。

希望是最大的力量！麥當勞走進全台六所醫院 舉辦「新年童樂會」



麥當勞表示，「希望」是最大的力量，因此為了讓正在接受治療中的孩子，在新的一年有新的氣象，麥當勞自今年1月30日起，開啟暖心的「新年童樂會」巡迴活動，前進北中南六間醫院的兒癌或癌症病房。從臺北榮民總醫院起跑，緊接著將是馬偕兒童醫院、林口長庚紀念醫院、臺大兒童醫院、中國醫藥大學兒童醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院。

在台北榮總的活動現場，穿著粉色制服的麥當勞款待大使透過生動有趣的十二生肖繪本與「好朋友新春變裝秀」公仔和孩子互動。並呼應「穿新衣，迎好運」的習俗，打造「卡娃衣」小舖，邀請孩子們親自挑選喜愛的角色公仔，為他們換上可愛的生肖外殼；最後公仔裝入透明娃包，還能作為治療時陪伴在側的幸運物。

病房裡的驚喜遇見：麥當勞叔叔的暖心探訪



最令人驚喜的時刻，莫過於麥當勞叔叔在護理長陪同下，走進病房逐一親善探訪，與孩子們交換笑臉、為他們打氣，並親手送上讀本、玩具等禮物，對長期治療的孩子與家庭，這些歡樂的點綴都是珍貴的精神慰藉。

當然，新年童樂會活動尾聲，也少不了麥當勞的美味。除了為病童備妥特製的Happy Meal，更藉由充滿年味、新年必吃的「金迎招財薯來堡」套餐，向守護孩子們健康的第一線醫護英雄致敬。

溫情守護 點亮遠地就醫路上一盞永恆的燈



麥當勞表示，「新年童樂會」的發想，源自於長期支持對「麥當勞叔叔之家慈善基金會」的過程中，了解懷抱「希望」對於就醫家庭的意義。因此，除了走進六間醫院的活動外，麥當勞也規劃了「新願計畫」，邀請曾入住麥當勞叔叔之家的「學長姐」們重聚，透過新年春聯，一筆一劃地書寫，誠懇祝福目前仍在治療的小勇士們，「平平安安」、「好好長大」。

這段紀錄影片上線短短一週，觀看人次逼近500萬，許多網友留言表示「影片有洋蔥」、「一種彼此陪伴的感覺」、「希望是最重要的」，不只帶來感動也傳達了希望感。

▲在麥當勞叔叔之家，孩子們稚嫩卻專注地寫下春聯心願，每一筆墨色都承載著對健康與未來的殷切企盼。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞透過長期支持麥當勞叔叔之家與舉辦各類暖心活動，讓愛心從餐廳延伸至社會各個角落。（圖／翻攝自影片）

讓愛心在全台持續擴散

麥當勞的公益足跡不曾停歇，除長期關懷偏鄉與弱勢孩童，進行公益送餐活動，也連續多年推動校園捐血活動「熱血行動」，鼓勵年輕學子挽袖捐血、勇敢「首捐」，在各地需要援助時，全台麥當勞的夥伴，更紛紛投入付出一己之力；無論是南台灣大規模停電時，為搶修同仁送上加油餐點，或是在去年前進光復鄉救災、送餐、舉辦的支持活動；麥當勞持續將「希望」帶到每一個需要的角落！

透過與六間醫院合作「新年童樂會」，今年春節，這份暖心將走進更多家庭的心裡，陪伴孩子們在愛與快樂中，平平安安、好好長大。