生活

把希望及年味送進兒癌病房！麥當勞「新年童樂會」走進北中南六醫院　用歡樂陪伴病童家庭

▲▼ 麥當勞 。（圖／麥當勞）

▲麥當勞展開「新年童樂會」巡迴傳愛。（圖／麥當勞提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆新年將近，在家家戶戶準備團圓的美好時節，有一群孩子與家長仍在勇敢地對抗疾病；麥當勞今年特別策劃了「新年童樂會」行動，走進全台六間醫院的兒癌或癌症病房，把年味親手遞交到孩子手中，讓「希望」陪伴孩子們，迎接全新的一年。 

希望是最大的力量！麥當勞走進全台六所醫院 舉辦「新年童樂會」

麥當勞表示，「希望」是最大的力量，因此為了讓正在接受治療中的孩子，在新的一年有新的氣象，麥當勞自今年1月30日起，開啟暖心的「新年童樂會」巡迴活動，前進北中南六間醫院的兒癌或癌症病房。從臺北榮民總醫院起跑，緊接著將是馬偕兒童醫院、林口長庚紀念醫院、臺大兒童醫院、中國醫藥大學兒童醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院。
在台北榮總的活動現場，穿著粉色制服的麥當勞款待大使透過生動有趣的十二生肖繪本與「好朋友新春變裝秀」公仔和孩子互動。並呼應「穿新衣，迎好運」的習俗，打造「卡娃衣」小舖，邀請孩子們親自挑選喜愛的角色公仔，為他們換上可愛的生肖外殼；最後公仔裝入透明娃包，還能作為治療時陪伴在側的幸運物。

▲▼ 麥當勞 。（圖／麥當勞）

病房裡的驚喜遇見：麥當勞叔叔的暖心探訪

最令人驚喜的時刻，莫過於麥當勞叔叔在護理長陪同下，走進病房逐一親善探訪，與孩子們交換笑臉、為他們打氣，並親手送上讀本、玩具等禮物，對長期治療的孩子與家庭，這些歡樂的點綴都是珍貴的精神慰藉。
當然，新年童樂會活動尾聲，也少不了麥當勞的美味。除了為病童備妥特製的Happy Meal，更藉由充滿年味、新年必吃的「金迎招財薯來堡」套餐，向守護孩子們健康的第一線醫護英雄致敬。

▲▼ 麥當勞 。（圖／麥當勞）

▲▼ 麥當勞 。（圖／麥當勞）

溫情守護　點亮遠地就醫路上一盞永恆的燈

麥當勞表示，「新年童樂會」的發想，源自於長期支持對「麥當勞叔叔之家慈善基金會」的過程中，了解懷抱「希望」對於就醫家庭的意義。因此，除了走進六間醫院的活動外，麥當勞也規劃了「新願計畫」，邀請曾入住麥當勞叔叔之家的「學長姐」們重聚，透過新年春聯，一筆一劃地書寫，誠懇祝福目前仍在治療的小勇士們，「平平安安」、「好好長大」。
這段紀錄影片上線短短一週，觀看人次逼近500萬，許多網友留言表示「影片有洋蔥」、「一種彼此陪伴的感覺」、「希望是最重要的」，不只帶來感動也傳達了希望感。 

▲▼麥當勞,春節,過年,新年童樂會,兒童,醫院,公益。（圖／翻攝自影片）

▲在麥當勞叔叔之家，孩子們稚嫩卻專注地寫下春聯心願，每一筆墨色都承載著對健康與未來的殷切企盼。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,春節,過年,新年童樂會,兒童,醫院,公益。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞透過長期支持麥當勞叔叔之家與舉辦各類暖心活動，讓愛心從餐廳延伸至社會各個角落。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,春節,過年,新年童樂會,兒童,醫院,公益。（圖／翻攝自影片）

 讓愛心在全台持續擴散

麥當勞的公益足跡不曾停歇，除長期關懷偏鄉與弱勢孩童，進行公益送餐活動，也連續多年推動校園捐血活動「熱血行動」，鼓勵年輕學子挽袖捐血、勇敢「首捐」，在各地需要援助時，全台麥當勞的夥伴，更紛紛投入付出一己之力；無論是南台灣大規模停電時，為搶修同仁送上加油餐點，或是在去年前進光復鄉救災、送餐、舉辦的支持活動；麥當勞持續將「希望」帶到每一個需要的角落！
透過與六間醫院合作「新年童樂會」，今年春節，這份暖心將走進更多家庭的心裡，陪伴孩子們在愛與快樂中，平平安安、好好長大。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

農曆春節將近，為因應返鄉人潮與旅遊高峰，確保公共場所消防安全並降低災害風險，台東縣消防局關山大隊於2月2日上午10時，於轄內山水居飯店舉辦春節火災搶救實兵模擬演練，透過實地演練方式，強化業者及消防人員的防火防災應變能力，並提升民眾逃生安全意識。

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

春節國道易壅塞路段曝　高公局公告11條替代道路

春節國道易壅塞路段曝　高公局公告11條替代道路

住北市5星級飯店贈3千元餐飲抵用券

住北市5星級飯店贈3千元餐飲抵用券

連假海運疏運　航港局提醒留意航班

連假海運疏運　航港局提醒留意航班

