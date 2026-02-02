首例漢他病毒死亡　北捷擴大全線「全面大消毒」

▲北捷擴大全線「全面大消毒」。（圖／台北捷運）



記者許力方／台北報導

北市大安區出現漢他病毒死亡病例，北部70多歲男性，從發病到離世僅短短8天，疾管署證實為25年來首例死亡，地方居民憂心傳染。台北捷運祭出強化防疫因應，2月1日完成大安站及大安森林公園站的清潔與環境消毒作業，並自2日起擴大至全線各場站，全面提升消毒與環境清潔頻率。

北捷指出，公司長期遵循「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的防治原則，持續加強環境維護。各車站及列車皆依既定排程進行清潔與消毒，並落實每日垃圾清運，降低環境誘因，確保場站維持整潔狀態。

多重防堵措施 防範外部鼠源入侵

北捷表示，捷運系統全面禁止飲食，原則上不具備老鼠生存條件，但為避免鄰近商圈、店家或公園的鼠源入侵，仍委請專業廠商每月定期設置捕滅設備並執行環境消毒。同時由站務人員巡查牆面孔洞與縫隙，並以鐵網封閉排水溝孔等方式，透過物理性防堵與管理措施，阻絕外部鼠源。

加密稽查販賣店 強化車站防疫

針對車站內設置的販賣店，北捷也要求業者務必維持營業範圍清潔，廢棄物須每日清運，食品材料需妥善密封保存；開放式櫃位則須於閉店後全面清空食品。北捷強調，已同步加密稽查與輔導，督促業者落實滅鼠及環境防護措施，全面強化車站防疫工作。