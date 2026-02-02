寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃　最猛凍全台時間曝

▲周末預估有強烈冷氣團南下。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

寒流將至？中央氣象署表示，周末有一波新的大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部水氣增多，低溫再探10度以下。氣象專家分析，周末2天溫度偏低，將有兩段低溫發生，尤其第二段可能有輻射冷卻加成，北部空曠地區有8度左右發生機率，是否達到寒流門檻仍待觀察。

氣象署預報，今天（2日）持續受大陸冷氣團影響，迎風面有短暫降雨，清晨各地偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東約15至17度，白天起冷氣團減弱，氣溫稍回升；預估到了6日（周五）晚起鋒面通過，以及另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，直到9日（下周一）期間，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚冷，低溫預測中部以北及宜蘭11至14度，南部、花東及澎湖14至16度，金門10度，馬祖9度。

周末冷氣團再南下－兩段低溫成形



天氣風險公司分析師吳聖宇指出，6日（周五）晚間到7日（周六）白天期間有降雨機會，鋒面掠過後開始有較明顯的下降，7日白天北部、東北部高溫降到約14度，入夜後各地天氣逐漸趨於穩定，有第一段低溫發生，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，空曠地區降到10至12度或以下，南部及花東都市14至16度，空曠地區12至14度。

吳聖宇預估，8日（周日）冷空氣較強且深厚，同時空氣偏乾，明顯轉為乾冷型態，將是冷空氣南下最明顯的一天，溫度也最低，北部、東北部白天高溫只剩下13至15度，中部及花東地區高溫17至20度，南部高溫也降到20至23度。夜晚到9日清晨則是第二段低溫的時間，也可能輻射冷卻低溫最明顯，中北部、東北部都市低溫可能降到10至12度，空曠地區只剩8至10度或以下。預估此波冷空氣強度至少可達強烈大陸冷氣團等級，會否達到寒流門檻仍待觀察。