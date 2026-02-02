慢跑女深夜遭「外套蒙頭摸胸」　19年後DNA破案！二審減刑判9月

▲鄭男見女子獨自跑步，竟起歹念，用外套套住頭後猥褻得逞。（示意圖／pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

19年前發生在高雄的深夜猥褻案件，因DNA技術比對終於破案。鄭姓男子19年前在橋頭區一處巷弄內，對一名獨自慢跑的女子施以強制猥褻，一審遭判1年半。鄭男不服上訴，高等法院高雄分院近日就此案作出二審判決，撤銷原審量刑部分，將被告鄭姓男子原判有期徒刑1年6月，依罪犯減刑條例減為9月徒刑，惟法院認為其犯行惡性不輕，明確裁定不予緩刑，全案仍可上訴。

案發於2006年8月24日深夜10時許，鄭男在北高雄一處巷道，見一名女子獨自慢跑，竟起歹念，從背後以外套套住對方頭部，導致女子因無法呼吸而短暫缺氧昏迷。鄭男隨即解開女子上衣、內衣與褲子鈕扣，伸手撫摸其胸部，所幸鄰居察覺異狀外出查看並報警，女子才未再遭進一步侵害。

DNA比對揭19年懸案 因另案採樣意外曝光

警方當年雖在被害人胸罩上採得DNA，卻因資料庫技術限制，始終無法比對出嫌犯身分。直到多年後，鄭男另涉性騷擾案件（該案後經撤告，判決公訴不受理），警方依法採集其唾液檢體，送交刑事警察局比對DNA資料庫，才發現其型別與19年前案件相符，案件因此重啟偵辦，並將鄭男查獲到案。

一審法院依《刑法》第224條強制猥褻罪，判處鄭男有期徒刑1年6月。

▲案件當年因技術限制未能偵破，直到近年透過DNA鑑定比對，警方重啟調查，鎖定鄭男身分。（圖／達志示意圖）

二審：符合減刑條例 原審未減刑有違法

高雄高分院指出，鄭男犯行時間在2007年4月24日前，且宣告刑未逾1年6月，也不屬於罪犯減刑條例排除適用的情形，依法應減其宣告刑二分之一。原審未依2007年罪犯減刑條例減刑，屬於量刑不當，鄭男上訴主張刑度過重，於此部分有理由。

因此，二審撤銷原判決量刑部分，維持量處1年6月徒刑後，依法減刑為9月。

犯行惡性不輕 法院否准適用情輕法重與緩刑

至於鄭男主張，案件已歷時19年、其間生活正常、犯後坦承、願意賠償並接受心理諮商，請求依刑法第59條酌減其刑並宣告緩刑，法院均不予採納。

合議庭認為，鄭男係在夜間對獨行慢跑女子下手，以外套蒙頭致其昏迷後猥褻，行為手段具高度危險性，對被害人造成嚴重心理創傷，難認情節輕微；加上最低法定刑已為6月，且另可適用減刑條例，並不存在「情輕法重」情形，無從再依刑法第59條減刑。

此外，法院也指出，被害人明確表示不願與被告調解，並認原審判刑不重，加上本案是因被告另涉性騷擾案件才意外曝光，難僅因時間久遠，即認有暫不執行刑罰的必要，因此裁定不宣告緩刑。