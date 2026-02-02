　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE Pay Money發布更新　持居留證可註冊帳號顯示Taiwan, R.O.C.

▲▼LINE Pay Money。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay Money發布更新。（圖／LINE Pay提供）

文／中央社

電子支付服務LINE Pay Money去年12月開通後，有用戶發現，註冊流程的國籍欄位設計存在問題。LINE Pay Money今天（2日）對中央社記者表示，當初設計申請流程未注意到採居留證驗證時，仍需有本國籍選項的需求，經用戶反映後，已即刻完成更新並顯示為Taiwan, R.O.C.。

依照「國籍法」，中華民國無戶籍國民為依法具有中華民國國籍的國民，因未曾或尚未在台設立戶籍，而不具國民身分證，所持證件為台灣地區居留證，因此所謂的居留證持證人並非均為外國籍。

近期有用戶反映，LINE Pay Money原先以居留證註冊帳號時，國籍欄僅外國國籍可選，持居留證的「中華民國無戶籍國民」，並無適當國籍選項可點選，導致無從註冊帳號。

該名用戶測試時，發現LINE Pay Money服務於「國籍」欄位新增一選項為「Taiwan, Province of China」（中國台灣省），試圖解決持居留證的無戶籍國民註冊帳號問題。然而，此選項並非中華民國法律體系中的國籍或身分分類用語，反而使無戶籍國民陷入必須填寫不實或錯誤身分資訊，才能完成金融服務註冊的困境，因而呼籲業者改善。

01/31 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

LINE PayLINE

