地方 地方焦點

暨大攜手慈善組織捐二手電腦　助柬埔寨高中數位升級

▲暨大攜手中外慈善組織助柬埔寨高中數位教育升級。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大攜手中外慈善組織助柬埔寨高中數位教育升級。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學日前暨大與「中華國際陽光慈善會」跨國合作，將一批效能良好的汰換電腦經專業重整備後，捐贈至柬埔寨Hun Sen Phnom Sruoch High School，成功協助該校重啟荒廢多年的電腦教室，不僅落實資源循環再利用，更展現跨海扶助偏鄉的關懷。

電腦教室啟用儀式於1月17日上午（柬埔寨時間）舉行，暨大校長武東星、副校長曾永平及主任秘書古明哲於台灣透過視訊連線參與，暨大傑出校友暨中華國際陽光慈善會執行長李政鍠則於柬埔寨現場，代表暨大完成設備交付。

▲讓愛無國界！暨大攜手中外慈善組織，助柬埔寨高中重啟數位教育門戶。（圖／國立暨南國際大學提供）

校方指出，李政鍠在實地考察中，發現柬埔寨偏鄉教育資源匱乏，多數高中因缺乏設備導致學子因無法接觸數位技能，在數位時代面臨競爭力脫節的困境，因此促成陽光慈善會發起「電腦教育計畫-數位基礎服務」，聯合由當地台灣人籌組的「Sunrise Charity Organization」共同推動；暨大獲悉後立即響應，將校內汰舊的二手電腦設備重新灌錄程式，轉變為異國學生的教育利器。

▲讓愛無國界！暨大攜手中外慈善組織，助柬埔寨高中重啟數位教育門戶。（圖／國立暨南國際大學提供）

受助學校校長以柬文感性致詞表示，這場緣分起於「佛緣」，該校有約2700名學生，原有的電腦教室雖由銀行捐建，卻因年久失修及漏水而荒廢多年，如今在暨大與慈善組織的支持下終於重獲新生，目前電腦教室每週一至週六，每日可供200名學生學習；現場學生代表也以英文致詞致謝：「電腦在教育中扮演著至關重要的角色，來自遠方台灣暨南大學的愛心設備，為我們提供了寶貴的資源和更好的學習機會。你們的支持不僅幫助我們度過難關，更激勵我們去創造一個更美好的未來。」

武東星於視訊致詞中強調，大學應是社會進步的推手，此次合作是暨大邁向國際社會責任的重要指標，並表示：「這些電腦不僅是硬體，更是開啟數位世界大門的鑰匙，將幫助柬埔寨的孩子提升未來競爭力。」他也期許未來建立長久合作機制，協助更多資源落後地區改善數位落差，讓台灣的科技能量在國際偏鄉紮根，持續產生良善的社會影響力。

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／威力彩28槓下期「直衝9.7億」　台北、花蓮開4注二獎
具俊曄穿27年前大S送的舊物！「想妳想到快死了」逼哭萬人
家樂福又一間門市熄燈！結束10年營業
陶晶瑩淚發文悼念袁惟仁「以為你會回來」

暨大攜手慈善組織捐二手電腦　助柬埔寨高中數位升級

暨大攜手慈善組織捐二手電腦　助柬埔寨高中數位升級

暨大創校校長袁頌西慨捐百萬校務基金

國立暨南國際大學創校首任校長袁頌西近2年回到自己最熟悉的埔里鎮、入住埔基「長照教學中心」，日前更重返30年前親手開拓的校園、捐贈100萬元校務基金；校方指出，這份溫暖的回饋不僅象徵著教育精神的薪火相傳，更見證暨大與埔里基督教醫院產學合作照護高齡長者的卓越成效。

晚安小雞出獄時間曝光

又有台灣人在柬埔寨被抓

2026九族櫻花祭開跑將迎接日月潭櫻花季高潮

1.5噸毒品險入台灣　 2台男遭柬埔寨判無期

