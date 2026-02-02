響應世界濕地日走訪挖子尾　觀察濕地秘境冬季脈動

▲挖子尾濕地提供多樣生物棲息，具有豐富的生態資源，濕地保育工作有賴於全民共同保護，才能達到人類與環境共生的目標。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年2月2日為「世界濕地日」喚起全球對濕地生態價值的重視。濕地不僅是重要的生物棲地，更在調節洪水、過濾污染、維繫糧食安全及減緩氣候變遷等面向，扮演不可或缺的角色，被譽為關鍵的「藍碳（Blue Carbon）」基地。今年世界濕地日主題為「濕地與傳統知識：慶祝文化遺產」，強調濕地與在地社區文化、傳統知識體系之間的深厚連結。

這股國際關注的生態能量，也在新北市挖子尾自然保留區具體呈現。冬季的挖子尾褪去夏日暑氣，展現出靜謐而深邃的自然風貌。民眾可沿著木棧道漫步，近距離觀察水筆仔在寒風中屹立的韌性，體會紅樹林作為陸地與海洋之間天然屏障的關鍵功能；同時，冬季也是賞鳥的最佳時節，大批候鳥在此停棲覓食，為濕地注入蓬勃的生命力。放眼望去，百年紅磚漁村聚落與潮汐共榮的景象，更突顯人與自然和諧共生的文化底蘊。

▲紅樹林做為陸地與海洋間的堅實屏障，提供野生動物棲息之處。

新北市農業局局長諶錫輝表示，濕地孕育多樣生物，蘊含豐富的生態資源，保育工作有賴全民共同參與，才能實現人類與環境共生、邁向永續發展的目標。農業局也鼓勵市民把握世界濕地日的契機，走進挖子尾，親身感受「城市之腎」所帶來的環境教育與休憩價值。

民眾如欲深入了解挖子尾自然保留區的濕地生態，並體驗專業導覽解說服務，可提前向新北市農業局預約生態志工導覽，預約專線：02-2965-4824鄭先生。誠摯邀請大家造訪挖子尾自然保留區，展開一趟兼具知性與感性的生態旅遊之旅。