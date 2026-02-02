強化施工安全與防災整備　基隆召開協和電廠第2次安全會議

▲以市民安全為最高原則，基隆市府召開協和電廠第2次安全會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（2日）於災害應變中心召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施」第二次會議。本次會議由基隆市長謝國樑、消防局長游家懿與台灣電力公司總經理王耀庭共同主持，並邀集多位專家學者及委員出席，針對協和電廠更新進度與後續工程施工安全、災害預防及液化天然氣（LNG）設施設計等重要議題進行審查與討論。

謝國樑在會議中表示，市府以市民安全為最高考量原則，責成消防局盤點本市現有特殊災害搶救量能，包括化學災害處理車輛、救災機器人、無人機及熱顯像儀等裝備配置情形，並就未來可能面臨的化學及大型複合型災害提出整備方向，以提升整體應變能力。同時，要求台電公司配合落實各項防災與工安計畫，並透過跨機關合作機制，強化監督與查核作為。

游家懿補充，消防局將配合工程進度，檢討救災整備與應變能量，確保協和電廠更新改建工程在安全無虞的前提下順利推動。



台電公司於會中簡報協和電廠更新改建進度及後續施工規劃，說明拆除舊有機組、新建燃氣複循環機組與LNG接收站的安全設計，並提出土壤污染整治、施工安全規劃、環境監測及消防安全設備防護等配套措施。

在國際安全標準方面，台電公司進一步說明NFPA 59A於場址規劃、儲槽安全、工程系統、消防防護與營運培訓等多面向的適用情形，並提出量化風險分析結果，強調洩漏、爆炸與熱輻射之影響範圍均控制在廠區界線內。此外，會議中也針對儲槽與周邊設施的安全防護距離進行討論，確認相關間距均依標準設計，以有效降低潛在風險。