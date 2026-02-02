南投衛生所、10醫院線上預約掛號上線　還能查血壓、體溫紀錄

▲南投縣衛生所線上預約掛號上線。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升在地鄉親就醫便利性，南投縣衛生局已於113年度正式推出Line官方帳號「南投縣政府健康樂活」，目前除開通全縣衛生所預約掛號及連結10家醫院掛號等服務，民眾若透過智慧量測站或社區據點建置的智慧照護設備量測血壓、體溫等，也能透過此Line@好友功能查看過往量測數據。

66 歲的黃姓婦人患有糖尿病及高血壓等慢性病，雖病情穩定，但每3個月仍需定期回診領取慢性病連續處方箋；縣府衛生局指出，黃婦過去可能需配合衛生所上班時間電話預約或現場掛號，現在透過「南投縣政府健康樂活」Line@官方帳號，即便不擅長操作手機，遠方的子女也能輕鬆幫忙代理預約，也可以於手機看到現場目前叫號情形，大幅減輕長輩的心理負擔。

衛生局提醒，衛生所掛號預約需先打開Line搜尋官方帳號「南投縣政府健康樂活」，註冊/登入後進入服務選單，點選衛生所掛號，選擇欲看診地區、醫師及時段，再逐一確認，詳細步驟請參閱下方圖解。

衛生局呼籲鄉親善加利用數位工具，節省自己和醫護人員寶貴的時間，讓健康管理更有效率；若民眾操作上有任何疑問，歡迎就近向縣內各鄉鎮市衛生所洽詢。