南投稅務局推真人雲端視訊服務　免自然人憑證連線即可申請稅務文件

▲「真人雲端視訊服務」上線，南投縣申請稅務文件免出門。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣稅務局為讓該縣納稅義務人免出門在外風吹日曬，特別貼心推出「雲端視訊服務」，民眾在家就像親臨櫃臺，與稅務局人員透過螢幕面對面洽談，輕鬆申請「電子稅務證明文件」，有如平常跟朋友視訊一樣簡單。

縣府稅務局表示，以往線上申辦稅務文件都需要具備自然人憑證才能申請，讓許多家中沒有設備的民眾望之卻步；該局雲端視訊服務則克服該困擾，民眾只要準備好身分證及電子郵件，利用手機、平板或有鏡頭的電腦就能輕鬆申辦。

稅務局雲端視訊服務涵蓋南投縣地價稅、房屋稅及使用牌照稅之繳納證明、地價稅及房屋稅之課稅明細，與房屋稅稅籍證明等；開徵期間也能申請補發當期繳款書，相當便利。

稅務局說明，民眾到該局全球資訊服務網( https://www.nttb.gov.tw )首頁點選「雲端視訊服務」圖示，選擇「上線服務人員」，並允許手機或電腦啟用視訊鏡頭與麥克風語音，即可開啟服務；民眾依指示步驟填寫申請書，或由服務人員代填，再透過視訊驗證，上傳身分證明文件及電子簽名，經審認後，電子稅務證明文件即自動寄送至電子郵件信箱，安全又便利，歡迎民眾多加利用。