政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營西進！國共論壇明登場　賴清德記者會將聚焦台美、降對中依賴

▲▼總統賴清德接受民視政論節目專訪。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑今天（2日）率團訪問中國，3日將在北京出席國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，與中國進行產業交流。於此同時，總統賴清德則是規劃在同一時間舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，將聚焦台美合作進展，而國安會秘書長吳釗燮也在今晚搶先釋出圖表，強調台灣在2010年至2025年間，對中投資逐步降低至4％以下，但台灣在人均GDP、TAIEX（台股）等經濟表現都呈現明顯攀升趨勢。藍綠兩相對照下，形成兩種經貿路線的強烈對比。

蕭旭岑今天上午率團自桃園機場出發前往北京，參加國共智庫交流論壇。在登機之前，蕭旭岑受訪表示，此行聚焦在專業領域，包含各專家學者、觀光產業，乃至於精密機械、醫療，以及各項能源、防災等；他強調，是為了台灣老百姓能夠跟對岸有交流，針對各領域專業面向，看看有沒有共識可否合作。

對於是否觸及國共兩黨主席「鄭習會」的議題？蕭旭岑強調，主要還是為了台灣產業及百姓，因此有這次的行程安排，中國國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者，也要當兩岸和平的締造者，是此行重要使命。

▲國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（圖／國民黨提供）

▲國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（圖／國民黨提供）

於此同時，賴清德則規劃在3日上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，他要親自對外說明台美合作進展與後續推動方向。府方人士指出，賴總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。

在此之前，國安會秘書長吳釗燮也在今晚搶先釋出關鍵圖表，是自2010年至2025年間，台灣對中國的投資逐步降低至4％以下；但相對而言，台灣的人均GDP、TAIEX（台股）等經濟表現都呈現明顯攀升趨勢，且失業率也降低至3.35%，是25年來最低。

吳釗燮表示，台灣2025年的經濟表現還不錯，數據可以說明一切，經濟成長率8.7%；失業率3.35%，為25年來最低；TAIEX和人均GDP均創歷史新高。他認為，去風險化策略奏效，對中國的投資佔所有對外投資的比例已遠低於4%。

▲▼總統賴清德明天將舉行記者會，宣布台美合作的進展，而國安會秘書長吳釗燮今晚搶先曝光關鍵圖表。（圖／吳釗燮社群平台X）

▲總統賴清德明天將舉行記者會，宣布台美合作的進展，而國安會秘書長吳釗燮今晚搶先曝光關鍵圖表，台灣自2010年至2025年，台灣對中國投資佔比降低，但台灣各項經濟表現呈現明顯攀升的態勢。（圖／吳釗燮社群平台X）

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

總統賴清德明天（3日）將舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，預計說明台美合作的進展與後續推動方向。在此之前，國安會秘書長吳釗燮今晚搶先釋出一張關鍵圖表，是自2010年至2025年間，台灣對中國的投資逐步降低至4％以下；但相對而言，台灣的人均GDP、TAIEX（台股）等經濟表現都呈現明顯攀升趨勢，且失業率也降低至3.35%，是25年來最低。

