調查局金融掃黑　新北男基金投資吸金8億買百達翡麗「金鷹錶」

▲法務部調查局2日召開「115年金融掃黑專案」成果記者會，公布115年1月1日至1月31日期間發動「金融掃黑專案」成果。記者會由調查局經濟犯罪防治科處長林明獻對外報告說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局在2026年春節前，發動「金融掃黑專案」，1個月內在全國查獲215件詐欺、吸金與掏空公司資產、逃漏稅等重大經濟案件，犯罪金額逾321億餘元，並扣得7輛名車、各式名錶與名牌包等贓物，不法所得超過1億元，其中1只百達翡麗「金鷹」腕錶，就跟1輛BMW iX40電動轎車一樣，市值均為300多萬元。

調查局在上個月（1月）執行為期1個月的「金融掃黑專案」，動員全台26個外勤處站、1000多位調查官，共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，估算犯罪金額達321億3796萬餘元。

▲調查局今年（2026年）1月全國同步「金融掃黑專案」，查獲215件各式重大經濟犯罪，扣得名車、名錶與名牌包等犯罪所得。（圖／調查局提供）

多數案件類型為近年政府努力打詐對象，包括電信網路詐欺、人頭公司或帳戶透過虛擬貨幣洗錢。其中，日本博弈集團來台勾結傅姓男子經營賭場水房，在台設立多家人頭公司簽訂假合約，以資訊服務費、廣告行銷費等不實名義，將賭場資金從日本匯入人頭公司帳戶漂白，再購買虛擬貨幣或提領現金出境，製造查緝斷點。

調查局台北市調查處偵辦其他詐團，溯源查出日本博弈集團將台灣當成洗錢中繼站，估算犯罪金額達台幣61億餘元，已查扣約2億元，報請台北地檢署指揮偵辦中。

▲▼調查局今年（2026年）1月全國同步「金融掃黑專案」，查扣犯罪集團以不法所得購買的名錶，上圖左至右分別為CHANEL香奈兒J12 Coco腕錶、百達翡麗「金鷹」腕錶、勞力士藍水鬼腕錶。（圖／記者黃哲民攝）

新北市調查處查獲林姓男子等人，設立3家空殼公司，製作虛實參半的簡報資料，招攬民眾投資未經主管機關核准的境外基金，承諾「保本高利」，吸金8億餘元，期滿卻擺爛不支付本息，造成投資人血本無歸。

新北處報請新北地檢署指揮偵辦，查扣林男等人用贓款購買的BMW iX40電動車1輛，新車價逾300萬元，以及市價300多萬元的百達翡麗「金鷹」腕錶、約70萬元的勞力士藍水鬼腕錶，以及約40萬元的CHANEL香奈兒J12 Coco水手造型腕錶，外加約10個8萬元到20多萬元的名牌包。其中BMW iX40電動車停放新北處停車場保管，將進行拍賣變價程序。

▲▼調查局今年（2026年）1月全國同步「金融掃黑專案」，查扣犯罪集團以不法所得購買的名牌包。（圖／記者黃哲民攝）

此外，彰化縣調查站查獲執業律師涉勾結經營不善的企業老闆，以虛偽增資、假文宣方式美化財報，把已無營運實績的公司包裝成熱門產業，與地下盤商合作「印股票換鈔票」，藉此詐騙上千人投資共5億元，涉案律師還提供所謂的「信託帳戶」收錢，已報請桃園地檢署偵辦。

調查局南部地區機動工作站查獲記帳業者王男，涉幫詐團成立222家人頭公司，仲介金主出錢辦理假驗資，對外謊稱銷售3C產品與遊戲點數，透過第三方支付通路，為詐團洗錢高達數十億元，全案正由高雄地檢署指揮偵辦。

▲調查局今年（2026年）1月全國同步「金融掃黑專案」，查扣犯罪集團不法所得現金。（圖／調查局提供）

調查局今在局本部辦理成果發表，展示查扣物與辦案人員整理的案情資料，局長陳白立勉勵辦案同仁辛勞。調查局表示，偵辦此類案件發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，申請開通企業憑證等帳戶功能，假冒商業交易需求設定高額銀行帳戶網路交易額度，透由多層帳戶快速轉匯，規避查緝。

調查局指出，近年跨境經濟犯罪猖獗，不法犯罪集團利用台灣通訊及金融交易便利性，不斷變換犯罪工具及手段，除透過傳統通訊、金融服務，更結合電信網路、虛擬資產、第三方支付誘騙被害人、遂行洗錢目的，呼籲民眾審慎判斷投資訊息，勿因小額報酬或人情，擔任人頭公司負責人，以免成為詐欺、洗錢共犯。