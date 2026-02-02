快訊／國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞　槽體破裂緊急吸油

▲國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞車禍，造成油罐車槽體破裂，消防人員到場灑水警戒並進行交通管制。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市國道一號南下330公里仁德路段，2日下午5時47分許發生一起砂石車、油罐車追撞事故，導致油罐車槽體破裂，台南市消防局出動消防人車即趕赴現場處置，所幸事故未引發火警，消防人員架設砲塔防範待命，現場亦無人員受傷，已由現場指揮官進行交通與安全管制，由於事發後油罐車持續微量洩漏，台塑公司人員到場，現場並進行吸油棉處理防止繼續往橋下洩漏，另有一空槽車前往現場抽油。

【20:34更新】現場防漏作業

消防局指出，事故發生後已第一時間通知台塑公司及中油公司派員到場進行止漏作業，並通報國道警察第四大隊協助交通管制。為確保現場安全，晚上6時9分加派一輛水庫車進行灑水警戒，防範油氣引燃風險。

到晚上6時13分許，配合事故處理需要，國道警察第四大隊隊封閉國道一號南下仁德交流道，以利事故排除及人員安全；晚上6時28分許，消防人員於現場架設水砲塔待命，加強防護措施，避免突發狀況發生。

消防局呼籲，用路人行經事故路段務必配合交通管制措施，提前改道行駛，相關單位將持續處理油料止漏與車輛排除作業，待現場安全無虞後，將儘速恢復通行。

國道警察第四公路警察大隊指出，33歲周男駕駛全聯結車行經該處，疑因未保持行車安全距離，閃避撞擊62歲蘇男所駕駛之槽罐車而肇事，造成槽罐車載運95無鉛汽油洩漏，及全聯結車載運鋼捲1個翻落於外路肩、後板架側翻，占用外側車道及外路肩，無人受傷，各車駕駛均無飲酒情形，詳細肇因尚待調查釐清。目前封閉該路段處理洩漏汽油及執行拖吊作業，請用路人改由仁德系統交流道行駛高速公路或平面道路。

國道察第四大隊藉機呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。