　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞　槽體破裂緊急吸油

▲國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞車禍，造成油罐車槽體破裂，消防人員到場灑水警戒並進行交通管制。（記者林東良翻攝）

▲國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞車禍，造成油罐車槽體破裂，消防人員到場灑水警戒並進行交通管制。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市國道一號南下330公里仁德路段，2日下午5時47分許發生一起砂石車、油罐車追撞事故，導致油罐車槽體破裂，台南市消防局出動消防人車即趕赴現場處置，所幸事故未引發火警，消防人員架設砲塔防範待命，現場亦無人員受傷，已由現場指揮官進行交通與安全管制，由於事發後油罐車持續微量洩漏，台塑公司人員到場，現場並進行吸油棉處理防止繼續往橋下洩漏，另有一空槽車前往現場抽油。

【20:34更新】現場防漏作業

▲國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞車禍，造成油罐車槽體破裂，消防人員到場灑水警戒並進行交通管制。（記者林東良翻攝）

消防局指出，事故發生後已第一時間通知台塑公司及中油公司派員到場進行止漏作業，並通報國道警察第四大隊協助交通管制。為確保現場安全，晚上6時9分加派一輛水庫車進行灑水警戒，防範油氣引燃風險。

▲國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞車禍，造成油罐車槽體破裂，消防人員到場灑水警戒並進行交通管制。（記者林東良翻攝）

到晚上6時13分許，配合事故處理需要，國道警察第四大隊隊封閉國道一號南下仁德交流道，以利事故排除及人員安全；晚上6時28分許，消防人員於現場架設水砲塔待命，加強防護措施，避免突發狀況發生。

消防局呼籲，用路人行經事故路段務必配合交通管制措施，提前改道行駛，相關單位將持續處理油料止漏與車輛排除作業，待現場安全無虞後，將儘速恢復通行。

國道警察第四公路警察大隊指出，33歲周男駕駛全聯結車行經該處，疑因未保持行車安全距離，閃避撞擊62歲蘇男所駕駛之槽罐車而肇事，造成槽罐車載運95無鉛汽油洩漏，及全聯結車載運鋼捲1個翻落於外路肩、後板架側翻，占用外側車道及外路肩，無人受傷，各車駕駛均無飲酒情形，詳細肇因尚待調查釐清。目前封閉該路段處理洩漏汽油及執行拖吊作業，請用路人改由仁德系統交流道行駛高速公路或平面道路。

國道察第四大隊藉機呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國道一號砂石車、油罐車追撞　槽體破裂緊急吸油
賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好
房市醞釀5顆未爆彈　房仲全聯會：年後恐現倒閉潮
周末鋒面南下！北東濕冷「再探10度以下」
挑戰「摸空姐的手」影片被炎上！部落客爽喊：太舒服了
「七仙女」獨缺Makiyo未現身！經紀人親上火線回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞　槽體破裂緊急吸油

快訊／北投驚傳惡火狂燒　倉庫延燒濃煙沖天

快訊／台南西港住宅火警！3層樓建物全面燃燒　消防急灌救

新北警追車開槍誤擊乘客無罪確定　死者姑嗆最想殺審判長判刑5月

台北漁產17歲少女換膠帶「遭機台捲入」慘死！　負責人過失致死函送

「我家門前是白線」女住戶私自把紅線塗白　屏東警開罰

嘉義1歲多男童突失去呼吸心跳！母CPR送醫救不回　將解剖查死因

拉電給台積電用！台電工程「怪手翻覆」橫躺馬路　市府勒令停工

國1桃園段大貨車追撞聯結車　車頭嚴重變形駕駛一度受困

基隆廟口電玩店爆口角！59歲男先動手　警迅速壓制送辦

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

快訊／國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞　槽體破裂緊急吸油

快訊／北投驚傳惡火狂燒　倉庫延燒濃煙沖天

快訊／台南西港住宅火警！3層樓建物全面燃燒　消防急灌救

新北警追車開槍誤擊乘客無罪確定　死者姑嗆最想殺審判長判刑5月

台北漁產17歲少女換膠帶「遭機台捲入」慘死！　負責人過失致死函送

「我家門前是白線」女住戶私自把紅線塗白　屏東警開罰

嘉義1歲多男童突失去呼吸心跳！母CPR送醫救不回　將解剖查死因

拉電給台積電用！台電工程「怪手翻覆」橫躺馬路　市府勒令停工

國1桃園段大貨車追撞聯結車　車頭嚴重變形駕駛一度受困

基隆廟口電玩店爆口角！59歲男先動手　警迅速壓制送辦

快訊／國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞　槽體破裂緊急吸油

尪送醫…女星心碎「放棄插管」曝原因　遭兒責怪：為何不救爸爸？

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

過年倒數2周！醫師點名「這件事」現在就做：要能撐到初六

「七仙女」獨缺Makiyo未現身追思大S掀討論！　經紀人親上火線回應

傳統信仰場域與現代應用結合　武德宮首推黑虎布偶悠遊卡

袁惟仁病逝！二姊淚別「他從此自由了」　年後火化與父親合葬

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！老司機：虧爛

乖乖搶攻春節商機　推出新春限定包裝

中工雲宇宙AI園區75億銷售案查無重訊　小股東要求調查

【撞人還動手】男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

社會熱門新聞

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

快訊／台北漁產工安意外！17歲少女捲入機台慘死

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

高雄阿公抱走路邊盆栽！失主報案：那是骨灰盆

即／北市52歲單車女　捲水泥車底當場死亡

北市大安惡火奪2命　火調判定電線打結走火

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

即／北市馬偕職員情緒失控　登頂樓控訴遭霸凌誣陷

女鄰居求「租借人夫」已激戰多次　正宮心碎提告

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！　卡腸子還沒出來

17歲少女換膠帶「遭機台捲入」慘死！　負責人過失致死函送

更多熱門

相關新聞

即／高雄仁林路砂石車失控　電線桿、民宅全被撞

即／高雄仁林路砂石車失控　電線桿、民宅全被撞

高雄市仁林路今（28日）深夜11點多發生一起車禍事故，一輛砂石車行經該路段時，不明原因突然自撞路邊電線桿，隨後再衝進一旁民宅鐵門，現場一片狼藉。

金門賓士停車禮讓行人遭追撞　騎士雙腳擦傷

金門賓士停車禮讓行人遭追撞　騎士雙腳擦傷

遭資源回收車追撞死亡婦人　相驗結果出爐

遭資源回收車追撞死亡婦人　相驗結果出爐

婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我很不孝

婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我很不孝

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車毀了

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車毀了

關鍵字：

國道一號仁德段砂石車油罐車追撞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

S媽痛哭擁抱大S雕像！

姜元來現身陪伴具俊曄

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴　粉絲目擊

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面