政治

內政部：已將「退中籍申請表」給李貞秀　到職前未辦理放棄應解職

▲▼即將於2月3日遞補成為我國首位中配立委的李貞秀。（圖／記者李毓康攝）

▲即將於2月3日遞補成為我國首位中配立委的李貞秀。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

中配李貞秀3日將遞補民眾黨立委，卻尚未放棄中國國籍，引發外界擔憂造成國安威脅。民眾黨立院黨團主任陳智菡今（2日）表示，李貞秀已經按照台灣規範到中國申請放棄國籍。內政部傍晚回應，已於今日將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，並函請提供已辦理喪失中國國籍證明影本予本部。內政部說明，倘立委未及於就到職前辦理放棄外國國籍，立法院自應依職權進行調查，如經查明立委不符國籍法第20條規定，即應予以解職。

有關民眾黨不分區立委李貞秀將於明日宣誓就職一事，內政部傍晚透過新聞稿重申，原中國人民身分轉換後，如欲登記參選公職，須符合兩岸條例第21條在台設籍滿10年規定，當選後就（到）職前，亦與一般國人相同，須符合國籍法第20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職資格規定，兼具我國以外國籍者擬任立委時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。戶籍與國籍是不同的法律概念，其理甚明。

內政部強調，原中國人民在未放棄該國國籍前，依據中共國家安全法、國家情報法及反間諜法等法律規定，中國人民負有配合該國情報單位要求提供情報義務。倘原中國人民在台擔任民選公職，同時擁有中華民國國籍和該國國籍，即會面臨法律義務上之衝突，亦可能因擔任我國民選公職而遭中共政權要求提供相關線索及證據。因此國籍法第20條規定，除維護我國國家利益外，亦保護渠等擔任民選公職可能面臨矛盾及風險。

內政部說明，倘立委未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條意旨。立法院就立委有無國籍法第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立委不符國籍法第20條規定，立法院即應予以解職。

內政部表示，已於今年1月30日函請李貞秀確實依國籍法第20條規定辦理相關程序，復於今日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，另因該黨黨團主任對外表示李貞秀已向該國申請放棄國籍，本部作為國籍法主管機關，再於同日函請李貞秀提供已辦理喪失中國國籍證明影本予本部，以作為處理國籍案件參考。

 
01/31 全台詐欺最新數據

383 1 8573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／國道一號砂石車、油罐車追撞　槽體破裂緊急吸油
賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好
房市醞釀5顆未爆彈　房仲全聯會：年後恐現倒閉潮
周末鋒面南下！北東濕冷「再探10度以下」
挑戰「摸空姐的手」影片被炎上！部落客爽喊：太舒服了
「七仙女」獨缺Makiyo未現身！經紀人親上火線回應

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

內政部：已將「退中籍申請表」給李貞秀　到職前未辦理放棄應解職

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

陳見賢辭竹縣黨部主委　徐欣瑩不領情：國民黨要防「一屍五命」

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展

幕後／就等楊瓊瓔！藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍新北人選卡關！傳今晚與劉和然見面攤牌　李四川：未被告知

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

藍新竹縣長初選採73制！陳見賢已領表　徐欣瑩明日動向成關鍵

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

內政部：已將「退中籍申請表」給李貞秀　到職前未辦理放棄應解職

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

陳見賢辭竹縣黨部主委　徐欣瑩不領情：國民黨要防「一屍五命」

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展

幕後／就等楊瓊瓔！藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍新北人選卡關！傳今晚與劉和然見面攤牌　李四川：未被告知

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

藍新竹縣長初選採73制！陳見賢已領表　徐欣瑩明日動向成關鍵

李貞秀中配立委掀疑慮　學者：政府應強化資訊分流、接觸管理

李貞秀中配立委掀疑慮　學者：政府應強化資訊分流、接觸管理

民眾黨的李貞秀明天（3日）將遞補立委，但因為她尚未放棄中國國籍，引起各界議論。對此，學者洪浦釗2日表示，在這段期間內，她依法具備完整立委身分，這並非漏洞，而是制度原本就如此設計；他認為，在現行法律無法即時因應的前提下，政府相關單位至少應提高風險意識，強化資訊分流與接觸管理，並檢討現行法制是否需要補強。

李貞秀中配立委疑慮　吳思瑤秀表格嗆：30秒就能下載卻花時間批評

李貞秀中配立委疑慮　吳思瑤秀表格嗆：30秒就能下載卻花時間批評

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

李貞秀未棄陸籍「傳官員可不答詢」　王鴻薇：毀憲亂政到這種地步

李貞秀未棄陸籍「傳官員可不答詢」　王鴻薇：毀憲亂政到這種地步

陸配李貞秀恐被解職立委？　媒體人點問題：需釋憲而非官員政治操作

陸配李貞秀恐被解職立委？　媒體人點問題：需釋憲而非官員政治操作

