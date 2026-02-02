內政部：已將「退中籍申請表」給李貞秀　到職前未辦理放棄應解職

▲即將於2月3日遞補成為我國首位中配立委的李貞秀。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

中配李貞秀3日將遞補民眾黨立委，卻尚未放棄中國國籍，引發外界擔憂造成國安威脅。民眾黨立院黨團主任陳智菡今（2日）表示，李貞秀已經按照台灣規範到中國申請放棄國籍。內政部傍晚回應，已於今日將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，並函請提供已辦理喪失中國國籍證明影本予本部。內政部說明，倘立委未及於就到職前辦理放棄外國國籍，立法院自應依職權進行調查，如經查明立委不符國籍法第20條規定，即應予以解職。

有關民眾黨不分區立委李貞秀將於明日宣誓就職一事，內政部傍晚透過新聞稿重申，原中國人民身分轉換後，如欲登記參選公職，須符合兩岸條例第21條在台設籍滿10年規定，當選後就（到）職前，亦與一般國人相同，須符合國籍法第20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職資格規定，兼具我國以外國籍者擬任立委時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。戶籍與國籍是不同的法律概念，其理甚明。

內政部強調，原中國人民在未放棄該國國籍前，依據中共國家安全法、國家情報法及反間諜法等法律規定，中國人民負有配合該國情報單位要求提供情報義務。倘原中國人民在台擔任民選公職，同時擁有中華民國國籍和該國國籍，即會面臨法律義務上之衝突，亦可能因擔任我國民選公職而遭中共政權要求提供相關線索及證據。因此國籍法第20條規定，除維護我國國家利益外，亦保護渠等擔任民選公職可能面臨矛盾及風險。

內政部說明，倘立委未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條意旨。立法院就立委有無國籍法第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立委不符國籍法第20條規定，立法院即應予以解職。

內政部表示，已於今年1月30日函請李貞秀確實依國籍法第20條規定辦理相關程序，復於今日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，另因該黨黨團主任對外表示李貞秀已向該國申請放棄國籍，本部作為國籍法主管機關，再於同日函請李貞秀提供已辦理喪失中國國籍證明影本予本部，以作為處理國籍案件參考。