台南鹿耳門煙火將登場　南消六大隊提前勘查救災動線守護人潮安全

▲鹿耳門煙火活動將登場，消防局第六大隊提前會勘救災與救護動線，確保活動期間人潮安全。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟年度高空煙火秀活動即將登場，每年吸引大批民眾與遊客湧入觀賞，活動範圍廣、現場人潮密集，為確保活動期間公共安全無虞，台南市政府消防局第六救災救護大隊於活動前派員前往現地，進行救災動線與救護部署實地勘查，提前盤點潛在風險並完成整備規劃。

第六大隊表示，經實地會勘發現，活動期間周邊道路易因人車聚集影響通行，恐造成緊急救護動線受阻。為此，今年特別調整救護站設置位置，將救護站往外移動，並預留完整救護車行車空間，確保一旦發生突發狀況，救護車能迅速進出現場、不影響救援時效。

此外，第六大隊也指派具備大型活動救護經驗的救護隊小隊長擔任現場救護指揮官，統籌現場救護人力與應變調度，並與主辦單位及相關單位建立即時聯繫機制，強化突發事件的應變能力，降低人潮聚集活動可能衍生的安全風險。

市長黃偉哲表示，鹿耳門聖母廟高空煙火及蜂炮活動具有高度傳統文化特色，提醒民眾觀賞煙火與蜂炮時務必注意自身安全，避免穿著易燃衣物，並與施放區域保持安全距離，配合現場管制與動線引導，共同維護活動安全。

消防局長楊宗林則指出，守護大型活動公共安全是消防局責無旁貸的重要任務，透過事前縝密規劃與現地勘查，可大幅提升緊急應變效率。消防局也將於活動期間派遣適當人車進駐待命，確保第一時間處置突發狀況，讓市民與遊客都能安心欣賞煙火盛會。