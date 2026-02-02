　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：國民黨執意迎合中共辦論壇　本會深表遺憾

▲國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（圖／國民黨提供）

▲國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸，參加「國共兩黨智庫論壇」。（圖／國民黨提供）

記者蔡紹堅／台北報導

「國共兩黨智庫論壇」將於3日舉行，國民黨副主席蕭旭岑2日率團赴陸。對此，陸委會表示，近年中共持續加大對台複合性施壓，推動「強制統一」，威脅步步進逼，在兩岸情勢嚴峻、中共軍事高層人事動盪之際，國民黨仍執意迎合中共以所謂「九二共識」、反對「台獨」之共同政治基礎，與中共合辦「論壇」，本會深表遺憾。

陸委會指出，2019年「習五條」提出的「一國兩制台灣方案」，已將「九二共識」重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一的『九二共識』」。「一中原則」、「九二共識」、「一國兩制」已成為中共「三位一體」的對台政策，根本沒有中華民國的生存空間。本會歷次民調也顯示，超過8成台灣民眾不贊成中共「一國兩制」的政治主張，且維持長期穩定趨勢，國共間的政治主張完全違背台灣主流民意。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，近年中共持續加大對台施壓，除共軍不斷機艦擾台、灰色地帶侵擾、針對性軍演、外交打壓、經濟脅迫、認知作戰，並以「懲獨」為由對我官員、立委、司法人員、軍人及國人進行違法的「長臂管轄」或「跨境鎮壓」等法律戰；另我國人赴陸失聯、遭留置盤查或限制人身自由之風險也日益升高；顯示中共對台敵意有增無減，當前兩岸情勢已較過往嚴峻，我朝野政黨更應共同維護國家主權與利益。

陸委會提醒，任何政黨、團體未經政府授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議，從事兩岸交流應遵守法律規範，也不得違反法律從事合作行為。政黨交流應秉持對等尊嚴原則，並考量台灣社會觀感及國際視聽，避免成為中共對台統戰樣板、誤導國際社會認知。

陸委會強調，任何涉及公權力的兩岸事務與交流溝通，都必須由政府務實處理，才能真正保障民眾福祉權益，國共智庫交流也不能取代兩岸官方溝通機制。中共應正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，停止對台施壓脅迫及統戰分化，與我民選合法政府透過溝通對話、化解分歧，方有助於兩岸關係良性發展。

