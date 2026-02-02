傳統信仰場域與現代應用結合　武德宮首推黑虎布偶悠遊卡

▲香煙繚繞中過爐祈福，黑虎布偶悠遊卡亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

雲林北港武德宮近年積極導入科技與創意元素，將傳統信仰場域與現代應用結合。自林安樂主委上任以來，廟方陸續引進導覽機器人Pepper、AI解籤系統與人流統計設備，並嘗試發行NFT錢母，讓參香、祈福與數位科技產生新的連結，同時也持續投入文創商品的開發，拓展信仰文化的多元呈現。

多年來，武德宮與悠遊卡公司合作推出多款結合財神與黑虎意象的造型悠遊卡，從黑虎立體造型、財神令旗、財寶箱，到鑰匙圈版本，每次推出都融入不同設計巧思，累積一批長期收藏的信眾與愛好者，也讓宗教文創逐漸走入日常生活場景。

迎接新年，武德宮今年首度推出布偶造型的「運財黑虎布偶悠遊卡」，以丙午年全新黑虎臉譜為設計主軸，結合柔軟絨毛材質與電子票證功能。整體造型威嚴中帶著圓潤可愛，背後金元寶造型吸睛，尺寸約12公分乘13公分，拿在手中輕巧溫潤，也為傳統護法形象注入新的視覺語彙。

▲文創商品成為參香延伸體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）



今（2）日悠遊卡公司董事長林志盈親赴北港武德宮，在林安樂主委陪同下，為即將上市的布偶悠遊卡舉行過爐祈福與團拜儀式。林安樂表示，黑虎主題商品長年深受信眾喜愛，過往聯名悠遊卡常在短時間內售罄，部分款式甚至在拍賣平台出現高價轉售，顯示其兼具實用與收藏價值。

此次將黑虎形象轉化為布偶造型，結合近年流行的絨毛元素，也希望吸引年輕族群接觸傳統信仰文化，讓宗教符號自然融入生活。文創商品已成為現代參香文化的一部分。透過設計轉譯與科技應用，武德宮逐步建立起跨世代溝通的文化橋梁，也為傳統宮廟經營帶來新的想像空間。

▲悠遊卡公司董事長林志盈與武德宮主委林安樂為黑虎布偶悠遊卡舉行過爐祈福儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）