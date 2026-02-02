　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

傳統信仰場域與現代應用結合　武德宮首推黑虎布偶悠遊卡

▲廟內香煙裊裊，文創商品成為參香延伸體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲香煙繚繞中過爐祈福，黑虎布偶悠遊卡亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

雲林北港武德宮近年積極導入科技與創意元素，將傳統信仰場域與現代應用結合。自林安樂主委上任以來，廟方陸續引進導覽機器人Pepper、AI解籤系統與人流統計設備，並嘗試發行NFT錢母，讓參香、祈福與數位科技產生新的連結，同時也持續投入文創商品的開發，拓展信仰文化的多元呈現。

多年來，武德宮與悠遊卡公司合作推出多款結合財神與黑虎意象的造型悠遊卡，從黑虎立體造型、財神令旗、財寶箱，到鑰匙圈版本，每次推出都融入不同設計巧思，累積一批長期收藏的信眾與愛好者，也讓宗教文創逐漸走入日常生活場景。

迎接新年，武德宮今年首度推出布偶造型的「運財黑虎布偶悠遊卡」，以丙午年全新黑虎臉譜為設計主軸，結合柔軟絨毛材質與電子票證功能。整體造型威嚴中帶著圓潤可愛，背後金元寶造型吸睛，尺寸約12公分乘13公分，拿在手中輕巧溫潤，也為傳統護法形象注入新的視覺語彙。

▲廟內香煙裊裊，文創商品成為參香延伸體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲文創商品成為參香延伸體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

今（2）日悠遊卡公司董事長林志盈親赴北港武德宮，在林安樂主委陪同下，為即將上市的布偶悠遊卡舉行過爐祈福與團拜儀式。林安樂表示，黑虎主題商品長年深受信眾喜愛，過往聯名悠遊卡常在短時間內售罄，部分款式甚至在拍賣平台出現高價轉售，顯示其兼具實用與收藏價值。

此次將黑虎形象轉化為布偶造型，結合近年流行的絨毛元素，也希望吸引年輕族群接觸傳統信仰文化，讓宗教符號自然融入生活。文創商品已成為現代參香文化的一部分。透過設計轉譯與科技應用，武德宮逐步建立起跨世代溝通的文化橋梁，也為傳統宮廟經營帶來新的想像空間。

▲廟內香煙裊裊，文創商品成為參香延伸體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲悠遊卡公司董事長林志盈與武德宮主委林安樂為黑虎布偶悠遊卡舉行過爐祈福儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國道一號砂石車、油罐車追撞　槽體破裂緊急吸油
賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好
房市醞釀5顆未爆彈　房仲全聯會：年後恐現倒閉潮
周末鋒面南下！北東濕冷「再探10度以下」
挑戰「摸空姐的手」影片被炎上！部落客爽喊：太舒服了
「七仙女」獨缺Makiyo未現身！經紀人親上火線回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

傳統信仰場域與現代應用結合　武德宮首推黑虎布偶悠遊卡

台南鹿耳門煙火將登場　南消六大隊提前勘查救災動線守護人潮安全

佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

春節連假停止受理汽車檢驗服務　桃園監理站：2/23起恢復

桃園「挖掘機操作專班」30名免費名額開放報名　提供考照補助

守護弱勢防災不打折　南消五大攜手歸仁區公所深入社福機構宣導

菜鳥報到！中原文創園區《兵兵有理》特展　重現軍旅文化記憶

深化產官學研合作　台南消防精進無人機AI救災打造韌性城市

因應9天春節連假　台東警局超前部署交通疏導措施

守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

傳統信仰場域與現代應用結合　武德宮首推黑虎布偶悠遊卡

台南鹿耳門煙火將登場　南消六大隊提前勘查救災動線守護人潮安全

佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

春節連假停止受理汽車檢驗服務　桃園監理站：2/23起恢復

桃園「挖掘機操作專班」30名免費名額開放報名　提供考照補助

守護弱勢防災不打折　南消五大攜手歸仁區公所深入社福機構宣導

菜鳥報到！中原文創園區《兵兵有理》特展　重現軍旅文化記憶

深化產官學研合作　台南消防精進無人機AI救災打造韌性城市

因應9天春節連假　台東警局超前部署交通疏導措施

守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

快訊／國道一號仁德段砂石車、油罐車追撞　槽體破裂緊急吸油

尪送醫…女星心碎「放棄插管」曝原因　遭兒責怪：為何不救爸爸？

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

過年倒數2周！醫師點名「這件事」現在就做：要能撐到初六

「七仙女」獨缺Makiyo未現身追思大S掀討論！　經紀人親上火線回應

傳統信仰場域與現代應用結合　武德宮首推黑虎布偶悠遊卡

袁惟仁病逝！二姊淚別「他從此自由了」　年後火化與父親合葬

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！老司機：虧爛

乖乖搶攻春節商機　推出新春限定包裝

中工雲宇宙AI園區75億銷售案查無重訊　小股東要求調查

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

地方熱門新聞

男子駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

移民署深耕校園　助外籍生安心在台生活

高齡駕駛人換照新制　即將上路

桃園綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了

11歲童疑遭逼吞磁鐵林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會即刻關懷

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工

從竹林到餐桌！新北推「筍之後」環保杯

屏東女跟風投資虛擬幣　警及時攔阻

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

更多熱門

相關新聞

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

有媒體今以「營運黑洞」為題報導高鐵苗栗、彰化、雲林三站日均旅次未破萬，成為高鐵營運壓力來源。對此，國民黨立委張嘉郡今（2日）表示，雲林的運量過分被低估，每逢假日與連假，雲林高鐵票常常一票難求，很多乘客必須轉往鄰近的嘉義與彰化搭車，她支持高鐵公司評估合理運量，給雲林一個相對應的班次數量，還給雲林一個方便、簡單的回家之路。

偽裝「地板清潔劑」叩關！海巡查獲黑心禽流感疫苗

偽裝「地板清潔劑」叩關！海巡查獲黑心禽流感疫苗

雲林古坑台3線車禍　2車對撞5人受傷送醫

雲林古坑台3線車禍　2車對撞5人受傷送醫

雲林九芎神木旁山林火警！火線長達400米

雲林九芎神木旁山林火警！火線長達400米

即／雲林草嶺村山林大火！九芎神木後火光狂竄

即／雲林草嶺村山林大火！九芎神木後火光狂竄

關鍵字：

武德宮黑虎悠遊卡文創商品雲林

讀者迴響

熱門新聞

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

S媽痛哭擁抱大S雕像！

姜元來現身陪伴具俊曄

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴　粉絲目擊

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面