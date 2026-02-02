佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

▲佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，於昨（1）日在惠中寺舉辦2026年「人間有情‧佛光有愛」法寶節寒冬送暖活動，邀請台中地區弱勢家庭齊聚寺院，在冬日暖陽下領取關懷金與生活物資，共同迎接新年到來。今年共有1450戶福田戶受惠，現場氣氛溫馨而平和。

活動中，寺院內鐘聲迴盪，中區總住持覺居法師帶領大眾誦經，並恭讀佛光山開山祖師星雲大師《廣結善緣祈願文》，祈願社會祥和、眾生安穩。法師也向與會者分享佛陀成道的因緣故事，指出臘八粥象徵融合眾緣、彼此關懷，期盼透過法寶節活動，為弱勢家庭注入面對生活的信心與力量。

▲志工協助行動不便長者領取物資。（圖／記者游瓊華翻攝）

佛光山慈悲基金會表示，自921地震賑災起，惠中寺與中區道場持續推動寒冬送暖活動，27年來累計協助中部地區近5萬戶弱勢家庭。多年來透過物資、關懷與陪伴，讓許多家庭在困境中感受到社會支持，也逐步建立穩定生活的信心。

依來法師則感謝各界長期投入愛心行列，並轉述星雲大師「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」的悲願，勉勵大眾以實際行動累積善念，讓關懷與善意在社會中持續流動。再由惠中寺法師與志工分送生活物資、春聯、小紅包與臘八粥，並主動協助行動不便者領取物資。人間大學薩克斯風演奏與惠中合唱團輪番演出，悠揚樂聲在殿堂間流轉，為寒冬增添溫暖氣息。

江啟臣致詞時表示，走進惠中寺，總能感受到寧靜與溫暖，感謝佛光山長年投入公益，成為社會安定的重要力量。不少福田戶在領取物資後，駐足聆聽演出、與志工交談，臉上露出安心的笑容。這場結合法會、關懷與陪伴的活動，在祝福聲中緩緩落幕，也為即將到來的新年，注入一股溫柔而堅定的力量。



現場貴賓雲集，佛光山慈善院長依來法師蒞臨指導，立法院副院長江啟臣、台中市民政局長吳世瑋、社會局長廖靜芝、文化局長陳佳君，以及多位立委、市議員、區長與里長到場致意，與民眾一同見證這場冬日送暖行動。





▲立法院副院長江啟臣等貴賓出席寒冬送暖活動，關心弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）