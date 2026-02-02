　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

▲佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，於昨（1）日在惠中寺舉辦2026年「人間有情‧佛光有愛」法寶節寒冬送暖活動，邀請台中地區弱勢家庭齊聚寺院，在冬日暖陽下領取關懷金與生活物資，共同迎接新年到來。今年共有1450戶福田戶受惠，現場氣氛溫馨而平和。

活動中，寺院內鐘聲迴盪，中區總住持覺居法師帶領大眾誦經，並恭讀佛光山開山祖師星雲大師《廣結善緣祈願文》，祈願社會祥和、眾生安穩。法師也向與會者分享佛陀成道的因緣故事，指出臘八粥象徵融合眾緣、彼此關懷，期盼透過法寶節活動，為弱勢家庭注入面對生活的信心與力量。

▲佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲志工協助行動不便長者領取物資。（圖／記者游瓊華翻攝）

佛光山慈悲基金會表示，自921地震賑災起，惠中寺與中區道場持續推動寒冬送暖活動，27年來累計協助中部地區近5萬戶弱勢家庭。多年來透過物資、關懷與陪伴，讓許多家庭在困境中感受到社會支持，也逐步建立穩定生活的信心。

依來法師則感謝各界長期投入愛心行列，並轉述星雲大師「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」的悲願，勉勵大眾以實際行動累積善念，讓關懷與善意在社會中持續流動。再由惠中寺法師與志工分送生活物資、春聯、小紅包與臘八粥，並主動協助行動不便者領取物資。人間大學薩克斯風演奏與惠中合唱團輪番演出，悠揚樂聲在殿堂間流轉，為寒冬增添溫暖氣息。

江啟臣致詞時表示，走進惠中寺，總能感受到寧靜與溫暖，感謝佛光山長年投入公益，成為社會安定的重要力量。不少福田戶在領取物資後，駐足聆聽演出、與志工交談，臉上露出安心的笑容。這場結合法會、關懷與陪伴的活動，在祝福聲中緩緩落幕，也為即將到來的新年，注入一股溫柔而堅定的力量。


現場貴賓雲集，佛光山慈善院長依來法師蒞臨指導，立法院副院長江啟臣、台中市民政局長吳世瑋、社會局長廖靜芝、文化局長陳佳君，以及多位立委、市議員、區長與里長到場致意，與民眾一同見證這場冬日送暖行動。

▲佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法院副院長江啟臣等貴賓出席寒冬送暖活動，關心弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／連續6年到台東探望！楊貴媚曝「袁惟仁姊姊催淚細節」
快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩
「大S」紀念雕像雨天落成　陸網哽咽：老天爺也在落淚
快訊／袁惟仁病逝！　前妻陸元琪離婚10年發聲了
袁惟仁大姊昔痛批兒女不聞不問　袁融揭內幕：被奶奶拒見
獨／袁惟仁一度恢復心跳　聽完親姊交代「你要走，不要有牽絆」離
恩師袁惟仁離世！　Ella崩潰爆哭
快訊／3檔「抓去關」新名單　生技、半導體股入列
快訊／袁惟仁驟逝！陶晶瑩悲痛發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南鹿耳門煙火將登場　南消六大隊提前勘查救災動線守護人潮安全

佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

春節連假停止受理汽車檢驗服務　桃園監理站：2/23起恢復

桃園「挖掘機操作專班」30名免費名額開放報名　提供考照補助

守護弱勢防災不打折　南消五大攜手歸仁區公所深入社福機構宣導

菜鳥報到！中原文創園區《兵兵有理》特展　重現軍旅文化記憶

深化產官學研合作　台南消防精進無人機AI救災打造韌性城市

因應9天春節連假　台東警局超前部署交通疏導措施

守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

減債有成！基隆市府財政穩健　謝國樑：研擬優化社會福利

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

台南鹿耳門煙火將登場　南消六大隊提前勘查救災動線守護人潮安全

佛光山惠中寺舉辦法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

春節連假停止受理汽車檢驗服務　桃園監理站：2/23起恢復

桃園「挖掘機操作專班」30名免費名額開放報名　提供考照補助

守護弱勢防災不打折　南消五大攜手歸仁區公所深入社福機構宣導

菜鳥報到！中原文創園區《兵兵有理》特展　重現軍旅文化記憶

深化產官學研合作　台南消防精進無人機AI救災打造韌性城市

因應9天春節連假　台東警局超前部署交通疏導措施

守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

減債有成！基隆市府財政穩健　謝國樑：研擬優化社會福利

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

內政部：已將「退中籍申請表」給李貞秀　並函請提供喪失中籍證明影本

快訊／北投驚傳惡火狂燒　倉庫延燒濃煙沖天

獨／連6年到台東探望！楊貴媚曝「袁惟仁姊姊催淚細節」罕見哽咽

22組2026日星演唱會懶人包！ONE OK ROCK登大巨蛋、LiSA唱進小巨蛋

「星光二班」葉瑋庭悼袁惟仁　曝他節目私下真面目：是我的強心針

陸委會：國民黨執意迎合中共辦論壇　本會深表遺憾

台南鹿耳門煙火將登場　南消六大隊提前勘查救災動線守護人潮安全

「大S」紀念雕像雨天落成登頂熱搜！　陸網哽咽：老天爺也在落淚

草莓對決蜜柑！微醉草莓蘇打限時回歸　NIJIYA和歌山蜜柑推買二送一

【巴豆夭無？】黃仁勳台語問候+現場投餵車輪餅

地方熱門新聞

男子駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

移民署深耕校園　助外籍生安心在台生活

高齡駕駛人換照新制　即將上路

桃園綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了

11歲童疑遭逼吞磁鐵林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會即刻關懷

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工

從竹林到餐桌！新北推「筍之後」環保杯

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

屏東女跟風投資虛擬幣　警及時攔阻

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

更多熱門

相關新聞

藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

台中市長2026選戰升溫，民進黨早早推出立委何欣純參戰，國民黨上演立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，首次協調會更以「破局」收場。江啟臣昨夜突發聲明表示，「我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。｣據悉，所謂協議事項內容為黨中央先行做內參民調，再約見江啟臣與楊瓊瓔進行二次協調，會中攤出民調給兩人討論是否有共識，而民調執行時間應為農曆年後，不過截至目前為止，楊瓊瓔仍未簽字回傳黨中央。

葳格尾牙變身運動嘉年華　師生家屬同樂

葳格尾牙變身運動嘉年華　師生家屬同樂

物調券加倍效益發酵　台中市場夜市湧現排隊人潮

物調券加倍效益發酵　台中市場夜市湧現排隊人潮

狠母餵藥毒死2幼子收押情緒趨穩　2/5解剖複驗

狠母餵藥毒死2幼子收押情緒趨穩　2/5解剖複驗

即／台中小貨車翻落30米農園　駕駛重傷昏迷

即／台中小貨車翻落30米農園　駕駛重傷昏迷

關鍵字：

佛光山寒冬送暖弱勢關懷法寶節台中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

S媽痛哭擁抱大S雕像！

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

姜元來現身陪伴具俊曄

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴　粉絲目擊

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面