守護弱勢防災不打折　南消五大攜手歸仁區公所深入社福機構宣導

▲台南市消防局第五救災救護大隊攜手歸仁區公所，深入社福機構進行防火防災宣導，提升人員災害應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升社福機構防災意識與整體災害應變能力，台南市政府消防局第五救災救護大隊歸仁、保西分隊於2日配合歸仁區公所，前往轄內9家社福機構實施防火防災宣導，協助機構人員建立正確防災觀念，全面檢視潛在災害風險，強化災害應變作為。

消防人員於現場以實際案例說明社福機構常見火災風險，並示範滅火器正確操作方式，透過「拉、瞄、壓、掃」四步驟，教導人員在火災初期即時應變。消防局也提醒，發現火災時應在確保自身安全前提下，第一時間啟動自衛消防編組，依序進行通報、初期滅火及避難引導等任務，以降低災害擴大風險。

透過實際操作與互動教學，讓社福機構工作人員對防災流程與應變措施有更深刻的理解，提升第一線人員面對突發災害時的即戰力。

消防局長楊宗林表示，社福機構服務對象多為長者及弱勢族群，防災工作更顯重要，未來消防局將持續結合區公所力量，深化社福機構防災宣導與輔導作為，共同守護弱勢族群生命與財產安全。

第五救災救護大隊大隊長陳坤宗指出，防災宣導不僅能提升照護與管理人員的防災知識，也能協助機構檢視並改善潛在風險，讓防災觀念真正落實於日常營運中。