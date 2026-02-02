　
政治

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

▲許睿慈原本是位營養師。（圖／翻攝自臉書／許睿慈）

▲許睿慈。（圖／翻攝自Facebook／許睿慈）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨基隆市議員領表登記上周五（30日）截止，外界看好的中正區議員許睿慈卻未登記參選爭取連任，引發外界傳言不斷。對此，許睿慈今（2日）透過聲明宣布，「我將不爭取市議員連任」。她表示，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代了對公共事務本身的關注，這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

許睿慈今（2日）發布千字聲明表示，「我始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度」，並細數任內政績，包括爭取整併長照業務、交通正義與通勤安全、爭取老舊漁船補助回應港區泊位與漁工勞權長期問題等。

許睿慈強調，「正因為我深知公共治理的重量，對於是否參選，我始終選擇慎重以對」。然而，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代了對公共事務本身的關注，當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視；這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

許睿慈指出，她不會向黨內制度挑戰，她沒有領表而不去登記，也不會為了省下登記費去進行任何形式的操作，更不會把公共信任當作策略工具。「但今天，我向大家聲明：我將不爭取市議員連任，無論是否站在市議員的位置上，我都會以不同的身份，持續投入公共議題、監督政策、服務市民」。

「形式將改變，但初衷不變：為大家努力，為城市盡責」，許睿慈表示，公共服務，不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束，不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任。她仍會站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任。不因角色不同而沉默，公共服務，是一條長路，「我仍在路上」。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

許睿慈民進黨基隆

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

