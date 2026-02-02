暨大創校校長袁頌西返埔里長照2年　慨捐百萬校務基金傳承使命

▲暨大首任校長袁頌西（乘坐輪椅者）捐百萬校務基金，傳承教育使命。（圖／國立暨南大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學創校首任校長袁頌西近2年回到自己最熟悉的埔里鎮、入住埔基「長照教學中心」，日前更重返30年前親手開拓的校園、捐贈100萬元校務基金；校方指出，這份溫暖的回饋不僅象徵著教育精神的薪火相傳，更見證暨大與埔里基督教醫院產學合作照護高齡長者的卓越成效。

暨大於1月28日在校內著名景點櫻花林下舉行捐贈儀式，有百餘位來賓在櫻花樹下見證；武東星致謝時表示：「這份來自老校長的薪傳心意，是暨大推動卓越教育、深耕學術沃土的重要動力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

暨大回顧，袁頌西在民國84年於南投埔里鎮開辦暨大，當時高鐵與國道六號皆未興建、交通尚不便捷，袁頌西仍以「誠樸弘毅、務本致用」八字校訓奠定根基、率領師生在地深耕；暨大歷經三十年發展，已成長為校風純樸、規模宏偉的綜合大學。

▲袁頌西去年底親筆簽署暨大接受各界人士捐贈單。

袁頌西退休後原居住於台北市的台大宿舍，隨年事漸高、子女遠在美國工作，照護需求日益增加；而暨大校長武東星於112學年度申設「護理暨健康福祉學院」，其護理學系及高齡長照學位學程最重要教學醫院為埔基醫院，經武東星和埔基董事長趙文崇協助，於民國113年初成功邀請袁頌西回到埔里安居。

暨大指出，袁頌西入住埔基長照中心兩年來，在專業醫護團隊與暨大社工、護理系師生的定期探視照護下，健康指標與精神狀態均有顯著進步，更受邀擔任埔基長照宣傳影片主角，成為台灣在地安老的最佳典範；其子女袁韻新、袁貞璞為感念暨大與埔基細緻周全的照顧，決定以父母名義捐款100萬元給暨大，去年底袁貞璞先生回台省親時，袁頌西也在袁貞璞去年底回台省親時，親筆簽署捐款單，並特別交代「不需指定用途」、直接投入校務基金，展現創校者的格局，以及對現任校務治理團隊的全然信任與託付。