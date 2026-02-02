　
    • 　
>
地方 地方焦點

菜鳥報到！中原文創園區《兵兵有理》特展　重現軍旅文化記憶

▲中原文創園區《兵兵有理》特展

▲中原文創園區《兵兵有理》特展。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

當兵曾是多數男子共同的人生經驗，軍中日常不只是一段服役時光，更是一種世代記憶。位於桃園市中壢區的中原文創園區，前身為軍事補給庫，即日起至3月8日推出《兵兵有理》特展，以軍隊文化為背景，從新兵訓練出發，帶領觀眾回味及認識軍旅生活，並一同找尋時代變遷下的共同記憶。

市府指出，中原文創園區推出《兵兵有理》特展，以新兵視角作為敘事主軸，從抽籤、剃頭、拍大頭照、領取裝備等入伍歷程出發，延伸介紹軍服穿著、肩章識別、每日三餐與菜鳥哲學，帶領觀眾完整走過一趟當兵生活。

▲中原文創園區《兵兵有理》特展

▲中原文創園區《兵兵有理》特展。（圖／文化局提供）

本次特展也特別與中央大學資訊工程學系進行產學合作，開發數位互動打靶區，將軍中整齊劃一的作息與口令，以趣味的方式呈現，不僅讓觀眾實際感受當兵的生活節奏，也重現大眾既熟悉又難忘的軍旅文化印象。此外，觀眾於展區內完成蒐集數位集章，還可兌換限量「國軍便當杯墊」一個，增添觀展樂趣。

中原文創園區的前身為中原營區，約於民國46年（1957年）即已發展成現今規模，起造目的為國防部聯合後勤司令部，作為接受美援物資而於桃園中壢設置的重要倉儲基地。因應營區搬遷及桃園中壢地區鐵路地下化，中原營區內的軍方單位於民國108年（2019年）全數撤出，至此，中原營區卸下超過一甲子的軍事任務及肅穆色彩。

後經桃園市政府整建活化，保留19棟庫房群老建築，期盼在延續營區歷史痕跡的同時，進一步帶動在地藝文產業發展，打造以文化創意、藝術展演為核心的文創園區，使其蛻變為充滿活力的「年輕人的探索倉庫」。展區內亦可見當年營區平面配置圖、補給品項等相關歷史資料，讓觀眾更深入了解場域的前世今生。

2月份《兵兵有理》特展期間，中原文創園區同步展出多檔展演活動，包含《全方位職場療癒班》IP插畫展、《夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園》林珮淳個展；另有以工藝 X 潮流 X 生活設計為核心的快閃概念店《WOO SHOP》，以及每週末舉辦的主題市集與春節系列活動等。

01/31 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

中原文創園區兵兵有理特展

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

