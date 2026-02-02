新北警追車開槍誤擊乘客無罪確定　死者姑嗆最想殺審判長判刑5月

▲張姓警員徒步追逐拒檢車輛時，開槍誤擊後座乘客致死。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北市1位張姓警員2022年開3槍追趕1輛拒檢的賓士車，誤擊車內後座乘客鍾男身亡，張男被起訴涉犯過失致死罪嫌、獲判無罪確定，鍾男的姑姑認為承審二審的高院林姓審判長判錯，打電話到高院放話「找好黑道買好槍了」、最想殺審判長等語，事發被送辦不認罪，台北地院依妨害公務罪判她5月徒刑、得易科罰金，可上訴。

本案源於2022年3月10日深夜10點多，男子林佑儒駕駛賓士車搭載女友、鍾男與1名朋友，途經新北市中和區中正路與錦和路口，被駕車巡邏的轄區派出所警員張男發現懸掛偽造車牌，張男鳴笛上前攔檢並用車上廣播器喊話停車受檢，林男卻以時速近100公里車速在市區竄逃，沿路蛇行、連闖12個紅燈，數度差點撞到路人。

張男緊追不捨逾10分鐘，見林男被停等紅燈車陣困住，狂按喇叭要求讓路、情勢危急，張男下車打算跟同事破窗抓人，林男正好突破車陣急速右轉，張男邊跑邊朝左後輪連開3槍，其中1槍貫穿後擋風玻璃右側與右後座椅背，擊中27歲鍾男造成頭部盲創性槍傷、顱枕骨骨折與顱內出血等傷勢，送醫不治。

張男被起訴涉犯過失致死罪嫌，但法官認定張男開槍符合《警械使用條例》、目的是防範林男不惜加速衝撞車陣甚至路人拒捕，具有急迫性與必要性，一審到三審均判張男無罪，已確定。

鍾婦不服判決，旁聽開庭多次持手機拍攝張男大喊「殺人犯」、拿著鍾男的驗屍卷證追罵張男，三審最高法院於2024年9月判張男無罪確定，鍾男父親告新北市政府與新北市警局請求國賠，一審也敗訴。

鍾婦遷怒刑案二審合議庭林姓審判長，2024年11月15日下午3點多，她打電話到高院，向接聽的書記官表示要找林姓審判長的庭長，書記官告知「我們這一庭就是審判長，沒有庭長」。

鍾婦放話指稱「跟你們審判長講」、「我已經找好黑道買好槍了，我最想殺掉的就是XXX（指林姓審判長），這個案子我還不是最想殺那個開槍的警察，我有去看醫生，我有診斷證明，現在這樣殺人是不是就不會判死刑？」

鍾婦揚言林姓審判長如果承認自己判錯，開始再審，「我還可以原諒他，我還不會這樣放不下，他這樣判，最高法院也判決駁回，我不會就這樣算了」等語。

林姓審判長聽聞此事深感恐懼，報案追究，鍾婦到案不認罪，被起訴後仍堅稱檢方應證明「從哪裡聽到」她真的有打本案恐嚇電話。法官指通聯紀錄顯示鍾婦手機在事發當天，撥打高院總機轉接到書記官分機，書記官證稱來電女子自稱鍾男姑姑。

法官認定鍾婦企圖施壓林姓審判長重新審理張男的過失致死案，本案已構成意圖使公務員執行一定之職務而施脅迫行為的要件，考量她未能控制自己情緒，影響社會公共秩序及公務員執行職務，依妨害公務罪判刑5月、得易科罰金，可上訴。