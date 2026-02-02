　
    • 　
>
地方 地方焦點

深化產官學研合作　台南消防精進無人機AI救災打造韌性城市

記者林東良／台南報導

因應極端氣候帶來的複合型災害挑戰，台南市政府消防局持續落實市長黃偉哲「智慧科技、韌性城市」的施政目標，近年積極深化產官學研協力機制，串聯中央研究單位、產業技術與學研能量，持續精進無人機科技救災的智慧判釋能力，同步強化軟硬體設備量能，全面提升災害應變效能。

台南市消防局指出，過去無人機搜救多仰賴人員肉眼辨識，不僅耗時耗力，也受限於天候與視角。為突破瓶頸，南消積極導入AI影像辨識技術，並參與台南市政府智慧發展中心主辦的「2024數位城市治理黑客松」，攜手國立成功大學電機工程學系團隊，運用RT-DETR影像分析模型，成功建立即時落難者自動辨識與示警機制，榮獲競賽金獎肯定。

消防局進一步說明，團隊並模擬人員溺水情境，於不同高度與角度拍攝蒐集多樣姿態影像，建置專屬資料庫訓練AI模組，持續提升無人機於水域搜救時的辨識準確度，朝向「智慧救災、科技輔助人力」目標穩健前進。

在硬體研發與產學支援方面，南消亦攜手金屬工業研究發展中心，為既有無人機量身打造專用浮力裝置，使機體落水後能自動充氣浮出水面，大幅提升設備尋獲率；同時與新樂飛無人機公司簽署「災害搶救支援協約」，於大規模或長時間救災時，導入大型載重無人機、3D建模與飛手訓練服務，補強設備與人力訓練量能。

未來，消防局也將與中信科技大學合作，培訓同仁取得專業高級操作證照，持續擴充飛手人力，全面強化無人機科技救災體系。

市長黃偉哲表示，消防局日前辦理「2025產官研合作之無人機救災韌性展演」，攜手國家中山科學研究院及民間無人機產業，模擬大規模災害情境，展示無人機在災區搜尋、即時影像回傳上的關鍵角色，作為「先遣救災部隊」克服地形限制，協助指揮官即時掌握災情、精準決策，並整合救災物資投送、通訊中繼及災害現場3D建模等多元應用，目標是將無人機正式納入救災體系核心戰力。

消防局長楊宗林指出，目前消防局無人機隊已培訓55名飛手，配置22台無人機，其中9台具備AI人像辨識功能。未來將持續深化產官學研合作，推動無人機科技救災常態化，從制度建置、專業訓練到實務應用全面精進，打造兼具高度韌性與前瞻性的科技救災體系，守護市民生命與財產安全。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

產官學台南消防無人機AI救災韌性城市

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

