大陸 大陸焦點 特派現場

「大S」紀念雕像雨天落成登頂熱搜！　陸網哽咽：老天爺也在落淚

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於去年2月不幸辭世，留給家人與親友無限思念。逝世滿一週年之際，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像，於2日下午2點舉行揭幕儀式。「大S雕像」也迅速登頂微博熱搜，不少大陸粉絲感嘆，雨天落成，「連老天爺都在哭泣。」

▲「大S」紀念雕像登頂熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲「大S」紀念雕像登頂熱搜。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，大S在微博擁有超過四千萬粉絲，在對岸長年有一票忠實粉絲支持，生前一舉一動都是不少人心中敢愛敢恨的典範。去年逝世時，大票大陸粉絲也萬分心痛，如今逝世一週年紀念雕像落成，也令不少人動容。

▲大S紀念雕像落成。（圖／記者孟育民、徐文彬攝）

▲大S紀念雕像落成。（圖／記者孟育民、徐文彬攝）

不少人寫下，「現在還記得大S勸年輕人，要珍惜生命的場景，這麼溫柔善良的人，已經去世了一年了，徐熙媛願你在另一個世界，依然如夏花般燦爛」、「時間已經過的這麼快了嗎，竟然一年了」、「一年前的2月3日開始，我花了一個月才徹底停止流淚，這是我第一次如此能體會到一個明星的感情，熙娣她們一定很痛苦」、「全是好朋友，看到仔仔，莫名感動，不是因為曾經戀情，是那句是熙媛接住了我」、「一年了，現在還是不能相信大S 真的離開了，那麼鮮活的一個人」、「光看圖片就淚目了」。

▲小S 。（圖／經紀公司提供）

▲小S 。（圖／經紀公司提供）

▲始源現身追思大S。（圖／記者徐文彬攝）

▲始源現身追思大S。（圖／記者徐文彬攝）

此外，酷龍成員、南韓男星姜元來也特地現身陪伴多年好友具俊曄，坐著輪椅抵達現場，畫面令人動容。除了至親家屬，不少圈內好友也前來送上追思與祝福，包括：羅志祥、賈永婕夫婦、王偉忠夫婦、許茹芸、彭小刀、吳佩慈、阿雅、范曉萱、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、言承旭、仔仔、王柏傑、謝欣穎等人，齊聚金寶山，陪伴大S走過這個重要的日子。

▲眾星齊聚。（圖／記者徐文彬攝）

▲眾星齊聚。（圖／記者徐文彬攝）

整場儀式約一小時，在歡笑淚水中圓滿落幕，稍早小S鞠躬向媒體致意說，「辛苦你們了，謝謝！」而具俊曄則堅守到所有賓客都離開才走，面露憔悴令人不捨。

▲▼大S雕像落成，具俊曄、小S。（圖／記者徐文彬攝）

▲具俊曄、S媽。（圖／記者徐文彬攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

女星大S（徐熙媛） 於去年2月不幸辭世，留給家人與親友無限思念。逝世滿一周年之際，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像，於今（2 日）下午2點舉行揭幕儀式。整場儀式約一小時，在歡笑淚水中圓滿落幕，小S致詞時數度淚崩，感性向姊夫具俊曄表達感謝：「謝謝我姐夫具俊曄，為我姐設計了一個這麼美的雕像。希望所有愛著大S的人，當你想念她的時候，都可以來看看她、跟她說說話。」她也感謝到場的至親好友們在雨中獻花致意，並笑說：「如果今天是大太陽，就不是我姐的風格了。」

關鍵字：

大S紀念雕像具俊曄金寶山小S

