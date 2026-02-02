▲因應9天春節連假，台東警局超前部署交通疏導措施 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

115年春節連續假期自2月14日至2月22日，長達9天，預期將湧入大量返鄉與觀光人潮。為提前因應假期交通需求，台東縣警察局於1月29日上午召開「春節交通疏導管制工作協調會」，由局長林宏昇主持，邀集縣政府相關局處、各路權單位、風景管理處及大眾運輸業者與會，針對春節期間交通疏導與管制措施進行整體規劃與協調。

會中重點聚焦春節易壅塞路段之疏導對策、道路施工管理、大眾運輸調度、停車空間規劃，以及即時道路資訊發布管道等議題，期透過跨機關橫向聯繫與資源整合，降低交通衝擊，達成「一路順暢、人車平安」的春節交通目標。

縣警局指出，已盤點轄內21處易壅塞地點，包括池上伯朗大道、小野柳、多良火車站等熱門觀光景點，並協調相關單位預先規劃停車空間與車輛進出動線，同時加強周邊道路停車管理及出入口管制；另責請各主管機關增設替代道路指引標誌，並運用CMS資訊可變標誌，即時發布疏導與管制資訊，提升用路人行程掌握度。

針對春節期間交通趨勢，縣警局分析指出，假期前段（2月14日至16日）以返鄉車潮與年節採買人流為主，台東市中央市場年貨大街、主要交通幹道及車站周邊車流量預期明顯增加；假期中段（2月17日至19日）則以觀光旅遊活動為主，主要道路與景點周邊雙向車流量將大幅成長；假期後段（2月20日至22日）則以返回工作地的交通動線與運輸場站疏運為重點。

局長林宏昇表示，警察局將依各時段交通特性，彈性規劃警力部署，強化沿線交通疏導與即時應變，並積極防制交通事故發生，提供縣內居民及來訪遊客安全、順暢的春節交通環境。

交通隊隊長吳昇忠指出，春節連假期間道路狀況向來為民眾高度關注，也是警方勤務重點。警方除加強重要道路及觀光景點交通疏導外，也將針對路邊違規停車及重大交通違規行為加強取締，包括酒後駕車、闖紅燈、重大超速、未停讓行人，以及行經停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌未依規定停讓等違規行為，呼籲用路人遵守交通規則，共同維護行車安全。

會議最後，林宏昇強調，春節期間警方工作主軸將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心，針對各重要景點與易壅塞路段，透過事前跨域協調與多元交通管理措施，提升整體疏導效能；並提醒民眾可多加利用「台東即時交通資訊網」，或收聽警廣路況報導FM94.3，即時掌握最新交通資訊，確保快樂出門、順暢返家，平安歡度春節假期。