政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳見賢辭竹縣黨部主委　徐欣瑩不領情：國民黨要防「一屍五命」

▲徐欣瑩2日回應陳見賢請辭國民黨新竹縣黨部主委。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

▲徐欣瑩2日指出，問題不在陳見賢辭不辭職，而是在初選辦法公不公平。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨新竹縣長陷入新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩的提名之爭。由於陳見賢被徐欣瑩質疑操縱黨務「球員兼裁判」，今（2日）下午辭國民黨新竹縣黨部主委。對此，徐欣瑩表示，問題不在於陳見賢辭不辭職，關鍵是在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反應真實民意，選出最強候選人？徐強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」 她也警告國民黨若不改革，恐因黑金問題產生「一屍五命」的外溢效應。

國民黨新竹縣長初選的第二次協調會議無法達成共識，國民黨中央遂決定依黨規定的初選辦法，預計採黨員投票3成、民調7成來決定最後的提名人選，並於今公告黨員投票將於3月28日早上8時到下午4時於竹縣黨部設投票所。

徐欣瑩則指出，她從未反對七三制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。

徐欣瑩質問，所有國民黨縣市長黨內候選人中，至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取由主委早就布局好的七三制，正常的人都會反對。徐欣瑩辦公室說，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有的話，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利?

徐欣瑩表示，輿論指出，國民黨會因為黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，讓她因此感到相當憂心，這是很嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過？國民黨改革是否成功，就看國民黨是否有勇氣用陽光取代黑金，且國民黨2026要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。

至於今日被攻擊為了私利，徐欣瑩回應，不知道私利在哪？除了競選過程收到這麼多的汙衊，被有心人士攻擊、抹黑如此用力外，不知道利在哪？呼籲黨員同志不要被誤導，反而對手同志不斷被媒體與民眾質疑參選涉及龐大利益與弊案，才應該詳細說明。

徐欣瑩陳見賢2026國民黨初選新竹縣

