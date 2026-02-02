家樂福台中大墩店宣布2/28熄燈　結束10年營業

▲家樂福大墩店公告，將於2月28日結束營業。（圖／翻攝自591）

記者林育綾／綜合報導

家樂福又一間門市熄燈！台中的家樂福大墩店今（2）日發出公告，因租約到期，將營業至2月28日晚上22:00止，結束長達10年的營運。消息曝光後，引發不少在地居民表示震驚和不捨；但也有人認為，大墩店與文心店距離相近，結束營業並不意外。

家樂福「大墩店」透過臉書官方粉專發布公告，指出門市將於115年2月28日（週六）晚間22:00正式歇業，後續服務將由鄰近門市承接，包括量販店的文心店、青海店，以及超市型門市的大墩11店、南屯黎明店，並持續透過家樂福線上購物平台服務顧客，相關顧客權益也將受到保障。

▼家樂福大墩店公告，將於2月28日結束營業。（圖／翻攝自臉書「家樂福大墩店 Carrefour」）

回顧近年動向，家樂福於2025年已陸續關閉桃園店、嘉義北門店、北投店、竹北店，主因多為租約到期、整體營運考量，如今再宣布大墩店歇業，網友看了消息震驚表示「不是吧！」、「天啊！」

除此之外，隨著統一企業收購台灣家樂福，業者也啟動品牌更名計畫，預計將在2026年中起，逐步更換全台量販與超市門市招牌，新品牌名稱將於適當時機對外公布。家樂福強調，品牌更名不影響員工、顧客權益，也不會改變現行合作條件與模式。