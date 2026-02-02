守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

▲台東關山消防春節演練獲企業再捐指揮車與無人機。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將近，為因應返鄉人潮與旅遊高峰，確保公共場所消防安全並降低災害風險，台東縣消防局關山大隊於2月2日上午10時，於轄內山水居飯店舉辦春節火災搶救實兵模擬演練，透過實地演練方式，強化業者及消防人員的防火防災應變能力，並提升民眾逃生安全意識。

本次演練情境模擬飯店因用電不慎引發火災，濃煙迅速蔓延，現場有多名民眾受困，急需疏散與救援。飯店員工第一時間啟動自衛消防編組，依程序完成通報、引導人員疏散，並實際操作室內消防栓及滅火器進行初期滅火，藉此驗證平時訓練成果，也提升員工在災害發生時的自救與應變能力。

隨後演練模擬火勢持續擴大，關山大隊立即出動所屬人車投入搶救，運用各式救災裝備迅速疏散民眾，同時展開射水攻擊控制火勢，並於現場設置後勤照護區，由救護人員即時監測消防人員生命徵象，確保救災人員在安全、穩定的狀態下完成任務。

演練過程中，也具體展現消防局推動「義消專責分工」政策的成效。義消先鋒操作員到場接手車輛操作，展現熟練的操控技術，使正職消防人員得以集中火場滅火與搜救任務，有效提升整體救災效率與戰力。

演練結束後，現場接續舉辦救災車輛及器材捐贈儀式。富貿企業股份有限公司暨林朱美華女士，繼113年捐贈一般型高頂救護車及相關救護器材後，今年再度捐贈救災指揮車1台及救災用無人機2台，進一步提升消防局的指揮調度與災害現場即時掌握能力。消防局對此表達誠摯感謝，並肯定企業長期關注消防安全、以實際行動守護消防同仁及民眾生命財產安全。

消防局表示，春節期間台東預估將湧入大量返鄉民眾及外地旅客，呼籲鄉親與業者務必留意用電、用火安全，落實防災準備工作，降低災害發生風險，攜手守護家園，共同平安迎接新年。

▲台東關山消防春節演練獲企業再捐指揮車與無人機。（圖／記者楊晨東翻攝）