水電做2年沒年終！她「1原因」薪水也漲不動　網搖頭：絕對有市場

▲原PO沒有年終獎金。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

年終獎金的發放狀況，常成為話題。一名女網友分享，自大學畢業後，她從行政職轉行從事水電工作，雖然目前日薪為1600元，卻面臨沒有年終獎金與特休福利的困境，尤其二月工作日較少，薪水縮減卻仍需負擔長輩紅包，讓她覺得心很累。貼文曝光後，引起討論。

水電工作採日薪制 她沒有年終和特休

這名女網友在Dcard上，以「沒年終的工作好悲傷」為標題發文，提到她大學畢業後的首份行政工作薪水僅2萬9000元，因薪資考量，她轉往水電業發展。然而，水電工作採日薪制，有做才有錢，並無年終獎金與特休。

2月上班日少，薪水也變少

原PO說，她的日薪是1600元，由於她今年2月的工作日僅14天，所以當月薪資僅約2萬多元，對於要支付日常開銷，還得準備包給父母的紅包，讓她很心累。與此同時，她看見網路上有很多人在討論年終領幾個月，這就讓自認這兩年皆認真工作的她感到相當心酸。

受限於體力，薪資難以達到師傅等級

原PO也提到，很多人覺得水電做久了，薪資也會往上，但她受限於體力、不夠強壯，在團隊中多負責環境打掃、接電線、遞工具等周邊事務，自認難以領到師傅級的高薪。面對職場瓶頸，原PO坦言自己雖然發文吐吐苦水，但工作仍得繼續，自嘲因為能力不足只能選擇做苦工，不知道有沒有人的工作性質和她一樣？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「趕快換啊，怎麼越換越差呢」、「大家願意從水電學徒開始當起，不就為了未來的發展性？如果你沒有辦法升為師傅，那幹嘛還要做水電呢」、「可能只有科技業比較有年終，我做清潔業，也沒年終。但我不喜歡工廠裡面的人際文化，很耗神，是心累」、「沒事，我畢業之後，整整做了三年沒年終的工作」。

也有網友表示，「女生水電師傅不會沒有市場，單身女性有些簡易水電問題，會想要找女師傅，可能是不用很大力氣的小事。女生水電師傅會行銷，絕對有市場，單身女生很需要」。