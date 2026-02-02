　
大陸 大陸焦點 特派現場

巨貪！1.37億人民幣　陸前司法部長唐一軍遭判無期徒刑

▲中國大陸前司法部部長唐一軍受賄逾1.37億元人民幣財務，遭判無期徒刑。（圖／翻攝央視新聞）

▲中國大陸前司法部部長唐一軍受賄逾1.37億元人民幣財務，遭判無期徒刑。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

福建廈門中級人民法院今（2）日一審宣判江西前政協主席唐一軍受賄案，判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，並對追繳在案的受賄所得財物及孳息上繳國庫，不足部分繼續追繳。據了解，唐一軍曾任中國大陸司法部黨組書記和部長一職，在政法系統擁有一定資歷，卻仍收受逾1.37億人民幣的巨額財務，遭法院重判。

▲中國大陸前司法部部長唐一軍受賄逾1.37億元人民幣財務，遭判無期徒刑。（圖／翻攝央視新聞）

判決書顯示，唐一軍在2006年至2022年利用擔任浙江寧波市委副書記、市紀委書記，寧波市委副書記、政法委書記，寧波市政協主席，浙江省委常委、寧波市委書記，遼寧省委副書記、省長，司法部黨組書記、部長等一系列職務上之便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在公司上市、土地回購、銀行貸款、案件處理等方面謀取利益，非法收受財物共計價值人民幣1.37億餘元。

廈門市中院透露，唐一軍受賄數額特別巨大，使國家和人民利益遭受特別重大損失，鑒於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，實際受賄所得已全部追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，依法可對其從輕處罰。

廈門市中院於2025年9月11日公開開庭審理此案，庭審中，控辯雙方分別發表意見，唐一軍進行最後陳述時，當庭表示認罪悔罪，同時，該案審理時，約有30餘名具人大代表、政協委員身份者和各界民眾到場旁聽。

