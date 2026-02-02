　
政治

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

▲國民黨立委張嘉郡。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇靖宸／台北報導

有媒體今以「營運黑洞」為題報導高鐵苗栗、彰化、雲林三站日均旅次未破萬，成為高鐵營運壓力來源。對此，國民黨立委張嘉郡今（2日）表示，雲林的運量過分被低估，每逢假日與連假，雲林高鐵票常常一票難求，很多乘客必須轉往鄰近的嘉義與彰化搭車，她支持高鐵公司評估合理運量，給雲林一個相對應的班次數量，還給雲林一個方便、簡單的回家之路。

張嘉郡說，台灣高鐵是大眾運輸工具，不只是速度快的運具，更是扮演推動經濟與區域發展的工具，更有助於減少城鄉差距，避免國家資源M型化，也有節能、減低碳排的效果。

張嘉郡表示，高鐵的班次是依照市場需求來規劃，但這樣說法並不盡公平，她認為這是「蛋生雞與雞生蛋」的問題，雲林的運量逐年增加，但礙於高鐵調度因素，導致雲林人很多轉往班次較多的嘉義上車，民眾不但多花時間，還要多花錢，這是她一直向高鐵公司爭取增加班次的主因。

張嘉郡指出，雲林從2016年通車以來，單月進出站人數持續增加，已破30萬人次，2025年10月總運量更突破35萬人次，遠遠比同期啟用的彰化站與苗栗站，從每班次運載量來看，雲林平均每班次運載人數也遠高於苗栗站、彰化站，也比嘉義站還高，甚至略高於北部大站板橋站。

張嘉郡表示，雲林是農業大縣，近年逐步朝農工商大城邁進，雲林有中科虎尾園區，有高鐵的交通挹注，對於發展工商與科技是不可或缺，未來仰賴高鐵的需求只增不減，目前的班次勢必未來還要再增加。

張嘉郡表示，她很感謝高鐵公司當初在雲林設站，帶動了雲林的經濟發展與就學就業機會，也很感謝高鐵公司過去兩年在她爭取之下增加班次，她期許未來高鐵的新車到位之後，高鐵能重視雲林的運量需求，達到每半小時一班車的目標。

相關新聞

張嘉郡高鐵雲林

