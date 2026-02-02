減債有成！基隆市府財政穩健　謝國樑：研擬優化社會福利

▲基隆市府副發言人鍾明。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於今（2日）針對外界關注的社福方案，由副發言人鍾明說明即將研擬的新目標。市長謝國樑也已責成副市長邱佩琳於農曆年後廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。

鍾明提到，謝國樑市長上任以來，在市府團隊共同努力下，基隆市「減債有成」。也因如此，現在市府具備足夠的預算能力，進一步優化社福政策，讓基隆的長輩得到更好的照顧。

近期議長童子瑋亦提出相關社福方案。鍾明強調，照顧長者是府會共同目標，市府高度重視並已進行初步專業評估。在長者福利部分（三節慰問金＋重陽禮金），若比照加倍發放且不設領取條件，預估每年總預算需求將達16億8,523萬元，與現狀相比，淨增加支出約13億2,681萬8,200元。此外，警察加給部分經初步試算，則需數千萬元。加總上述方案，每年粗估將增加支出約14億元。

謝國樑強調，任何社福政策都應建立在「長遠、可行」且符合「政府財政架構」的基礎上。因此，他已正式責成副市長邱佩琳於農曆年後廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，將在維持市府財政穩定的前提下，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。