國共智庫論壇明登場　蕭旭岑獲鄭麗文囑託：凝聚共識、互相合作

▲國民黨副主席蕭旭岑率團訪問北京，將出席國共兩黨智庫論壇。（圖／讀者提供）

記者陳冠宇／綜合報導

「國共兩黨智庫論壇」明（3）日在北京舉辦，國民黨副主席蕭旭岑今日率團抵達北京。這是在國共論壇中斷逾9年之後，兩黨再次重啟制度化交流平台。蕭旭岑於北京受訪表示，黨主席鄭麗文囑託他，努力重啟兩黨溝通平台，同時帶領台灣專家學者與陸方積極討論、凝聚共識、互相合作。

本屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦，將針對兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討。

蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，今日率領40多位學者前往大陸，預計4號返回台灣。據了解，蕭旭岑一行近午抵達北京時，由大陸國台辦聯絡局長楊毅接機。

蕭旭岑於北京受訪時表示，非常感謝（中共）中央台辦大力支持，這次國共兩黨睽違將近10年的重要論壇、智庫的對接重啟，非常具有意義，他形容抵達北京後，雖然是冬天，但是陽光普照，「有點冬日暖陽的味道」，像是兩岸關係的回暖。

蕭旭岑接著強調，在（國共）兩黨的努力之下，會讓兩岸關係積極地回暖，雖然兩岸還是處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是一個很好的現象。

談及鄭麗文有何囑託，蕭旭岑表示，首先是努力重啟兩黨之間的溝通平台，同時也帶著台灣的產業及各領域專家學者，希望能和大陸朋友積極討論、凝聚共識、互相合作。

對於本次論壇，綠營有諸多批評。被問及是否憂心影響年底選情時，蕭旭岑並不這麼認為，他表示，台灣許多民調顯示，支持兩岸恢復溝通交流的民意將近9成，這是台灣的主流民意，「我想我們黨內同志都非常了解跟支持這一點」。

媒體報導，預計2月2日舉行晚宴，外傳大陸國台辦主任宋濤將會出席。不過晚宴地點與雙方出席人員迄今皆未公開。對此，蕭旭岑僅回應，中央台辦、國務院台辦是用最高的誠意跟善意來接待，「我們是客人，我們是就尊重主人的安排」。另對明日論壇議程，他未進一步透露詳情，並強調「請大家拭目以待」。