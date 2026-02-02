必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

▲必勝客睽違4年推出升級版「花好月圓愛心比薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接西洋情人節，必勝客睽違4年推出升級版「花好月圓愛心比薩」，不僅換上浪漫愛心造型，更加入煉乳增添甜蜜滋味，2月3日起至14日限時12天開賣。

必勝客今年再度以台灣囍宴必備聖品「花好月圓」為靈感，推出情人節限定「花好月圓愛心比薩」，使用粉白相間的Q彈炸湯圓搭配綿密紅豆、花生粉，這次更特別淋上醇厚煉乳，提升香甜口感，外圈則是芝心餅皮包裹著莫札瑞拉起司，單點售價299元，門市、官網及APP同步販售，售完為止。

▲LADY M季節限定人氣「草莓千層蛋糕」回歸。（圖／LADY M提供）

▲LADY M草莓千層酥少量回歸。（圖／翻攝LADY M臉書粉專）

甜點控也不能放過LADY M季節限定的「草莓千層蛋糕」，使用超過20層的手工法式餅皮，均勻抹上帶有微微酒香的鮮奶油，夾層間再鋪上草莓丁，單片售價290元，9吋售價2900元，限時販售至2月28日。

還有每年少量開賣的「草莓千層酥」，選用酥脆派皮搭配鬆軟海綿蛋糕、草莓切片，再夾入卡士達鮮奶油，2月28日前只在台北旗艦店、遠百信義店、遠百板橋店及台中LaLaport店販售。