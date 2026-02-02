　
明天起回溫轉乾　周末北東濕冷「再探10度以下」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天清晨感受偏冷，白天冷氣團減弱，各地逐漸回溫，僅基隆北海岸、大台北山區及台東有零星雨。周五晚間鋒面通過，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部水氣增多，周末低溫再探10度以下。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨冷氣團持續影響，中部以北山區有零星短暫雨，白天冷空氣減弱，宜蘭及花蓮仍有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及台東有零星雨，其他地區多雲到晴。周二至周五各地多雲到晴，僅東半部、恆春有零星短暫雨。

賴欣國指出，周五晚間至周六鋒面通過，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，桃園以北、宜蘭及基隆北海岸有雨，竹苗、花東及恆春也有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。下周日、周一清晨各地多雲到晴，僅東半部、恆春有零星短暫雨，下周一白天冷空氣減弱，氣溫回升，僅東半部、恆春有零星短暫雨。

溫度方面，他表示，明天清晨西半部低溫13至14度，花東15至17度，白天北台灣可回升到18至20度，中南部23至26度，周三至周五逐步回溫，北部及東半部可回到21至23度，中南部24至26度。周五晚間鋒面通過，周六北部高溫降到14至16度，低溫12至14度。

他指出，最冷時間點在周六晚間至下周日清晨、下周日晚間至周一清晨，北部低溫12至14度，局部地區可能下探10度以下，預計要下周一白天才會逐漸回溫。

降雪部分，賴欣國表示，今晚到明晨全台3000公尺以上高山有降雪機率，周五晚間至周六清晨北部及宜蘭2000公尺以上高山也有降雪機率。另外，周四、周五清晨西半部有局部霧，周六基隆北海岸、東北部有長浪，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

