　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

白京建設傳愛14載再捐第15輛救護車　黃偉哲感謝善行挽回50條生命

▲白京建設再度捐贈救護車予台南市政府，市長黃偉哲代表受贈並致上感謝。（記者林東良翻攝，下同）

▲白京建設再度捐贈救護車予台南市政府，市長黃偉哲代表受贈並致上感謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

深耕台南、回饋社會，白京建設秉持「取之社會、用之社會」精神，自2013年起持續捐贈救護車予台南市政府，至今已邁入第14個年頭，市府2日下午於永華市政中心2樓廣場舉行「白京17號」救護車捐贈儀式，由白京建設董事長陳蓉楨、總經理吳至宏及特助吳珮慈代表捐贈，市長黃偉哲親自出席受贈，並代表市民致上最誠摯的感謝。

黃偉哲表示，白京建設多年來持續以實際行動支持消防救護，歷年捐贈的救護車已成功挽回約50條寶貴生命，這股來自民間的溫暖力量，正是台南邁向安全城市最堅實的後盾。

▲白京建設再度捐贈救護車予台南市政府，市長黃偉哲代表受贈並致上感謝。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，南市消防局去年救護出勤量接近11萬件，平均每輛救護車一年出勤超過1,700次，是守護市民健康的第一道防線。自108年上任以來，台南市急救品質顯著提升，以到院前心肺功能停止（OHCA）為例，急救成功率已由2016年的23%，提升至2025年的35.38%；統計2019年至2025年間，成功救回超過3300人，其中600多位市民完全康復出院。

▲白京建設再度捐贈救護車予台南市政府，市長黃偉哲代表受贈並致上感謝。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，亮眼成果除仰賴消防人員專業技術，更需要高規格硬體設備支持。現代救護車已進化為「行動急診室」，全車配置12導程心電圖等高階醫療設備，可即時將數據回傳醫院判讀，爭取黃金救命時間。雖然一輛全配救護車造價高達400萬餘元，但「人命無價」，這些投入都是守護市民生命安全不可或缺的關鍵防線。

▲白京建設再度捐贈救護車予台南市政府，市長黃偉哲代表受贈並致上感謝。（記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，白京建設自92年成立以來，不僅致力打造安全宜居的建築，更將企業責任延伸至公共安全領域。自102年捐贈首輛救護車起，累計至今已捐贈15輛救護車及1輛復康巴士。本次捐贈的「白京17號」將配置於勤務繁重的復興分隊，並配備新式醫療器材及電動擔架，可有效減輕第一線救護人員搬運病患時的背部負擔，進一步提升救護品質。

消防局指出，針對急性心肌梗塞（STEMI）搶救，台南市已於109年完成全市61輛一線救護車全面配置12導程心電圖機。2025年於救護車上施作心電圖達2259人次，成功精準篩檢2026位急性心肌梗塞患者並即時送醫，充分展現「救護車即行動急診室」的高效功能。

▲白京建設再度捐贈救護車予台南市政府，市長黃偉哲代表受贈並致上感謝。（記者林東良翻攝，下同）

此外，除硬體設備升級外，救護人員專業訓練亦持續與國際接軌。2020年至2025年間，台南市培育7位「十大傑出救護技術員」，並於2025年代表台灣赴泰國參加「亞洲緊急醫療救護協會（AAEMS）亞洲救護競賽」，在多國好手競逐下榮獲第三名佳績，展現台南救護水準具備國際競爭力。

市府表示，未來將持續精進救護專業與科技設備，透過民間企業與公部門的緊密合作，將愛心資源轉化為守護大台南生命與財產安全的堅強防線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命
快訊／袁惟仁過世　享年57歲
謝欣穎、王柏傑穿全黑「共撐一把傘」追思大S
快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展
好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了
主辦兆元宴！　黃仁勳突喊「對不起」供應鏈高層笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

減債有成！基隆市府財政穩健　謝國樑：研擬優化社會福利

金門急需資金誤信網貸陷井　警、銀即時攔阻10萬元詐騙

基隆暖暖高中半戶外球場今開工　謝國樑：打造友善運動環境

白京建設傳愛14載再捐第15輛救護車　黃偉哲感謝善行挽回50條生命

新悦花園酒店推新年「新悦金馬包」　一泊美食住宿輕鬆享

奧萬大3月推鳥類調查、地質礦物研習班　邀民眾探中海拔森林奧秘

振興加碼！嘉義200家食安金店春節送好禮

走讀山海記憶　墾管處推「西屏山古道行」體驗恆春半島人文生態

Global Mall屏東市推「馬年走春攻略」　馬吉福袋三重抽

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

減債有成！基隆市府財政穩健　謝國樑：研擬優化社會福利

金門急需資金誤信網貸陷井　警、銀即時攔阻10萬元詐騙

基隆暖暖高中半戶外球場今開工　謝國樑：打造友善運動環境

白京建設傳愛14載再捐第15輛救護車　黃偉哲感謝善行挽回50條生命

新悦花園酒店推新年「新悦金馬包」　一泊美食住宿輕鬆享

奧萬大3月推鳥類調查、地質礦物研習班　邀民眾探中海拔森林奧秘

振興加碼！嘉義200家食安金店春節送好禮

走讀山海記憶　墾管處推「西屏山古道行」體驗恆春半島人文生態

Global Mall屏東市推「馬年走春攻略」　馬吉福袋三重抽

「家樂福大墩店」宣布228熄燈！　全台門市預計年中改招牌

看綽號猜選手！「綠島囡仔」、「醬油」來了　桃猿春訓戰袍曝光

「我家門前是白線」女住戶私自把紅線塗白　屏東警開罰

袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命

明天起回溫轉乾　周末北東濕冷「再探10度以下」

S媽哭喊「寶貝重生了」！　小S致詞淚謝具俊曄：沒有雜質的心守護著我姐

快訊／袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年57歲

守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

巨貪！1.37億人民幣　陸前司法部長唐一軍遭判無期徒刑

Melody遭爆「服務業殺手」登熱搜　微博掀兩派討論：康熙濾鏡破碎

TXT太顯獻唱中文歌　伍佰〈淚橋〉超驚喜

地方熱門新聞

男子駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

移民署深耕校園　助外籍生安心在台生活

高齡駕駛人換照新制　即將上路

桃園綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了

11歲童疑遭逼吞磁鐵林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會即刻關懷

從竹林到餐桌！新北推「筍之後」環保杯

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

屏東女跟風投資虛擬幣　警及時攔阻

摔落2米深水溝　重機騎士獲救送醫

更多熱門

相關新聞

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營黃偉哲盼培育科技素養新世代

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營黃偉哲盼培育科技素養新世代

為提升學生對人工智慧與機器人教育的基礎認識與實作體驗，台南市教育局於2026年寒假首度攜手中華電信合作辦理「AI及機器人寒假學習營」，專為國小中、低年級學生量身設計為期2天的課程，從生活經驗出發，引導孩子認識人工智慧與機器人運作的基本概念。

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

台灣祭福岡主打台南味！黃偉哲赴日行銷

台灣祭福岡主打台南味！黃偉哲赴日行銷

南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲善心企業捐贈救護車

南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲善心企業捐贈救護車

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

關鍵字：

白京建設救護車黃偉哲善行

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

S媽痛哭擁抱大S雕像！

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

姜元來現身陪伴具俊曄

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

快訊／袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年57歲

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面