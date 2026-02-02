白京建設傳愛14載再捐第15輛救護車　黃偉哲感謝善行挽回50條生命

▲白京建設再度捐贈救護車予台南市政府，市長黃偉哲代表受贈並致上感謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

深耕台南、回饋社會，白京建設秉持「取之社會、用之社會」精神，自2013年起持續捐贈救護車予台南市政府，至今已邁入第14個年頭，市府2日下午於永華市政中心2樓廣場舉行「白京17號」救護車捐贈儀式，由白京建設董事長陳蓉楨、總經理吳至宏及特助吳珮慈代表捐贈，市長黃偉哲親自出席受贈，並代表市民致上最誠摯的感謝。

黃偉哲表示，白京建設多年來持續以實際行動支持消防救護，歷年捐贈的救護車已成功挽回約50條寶貴生命，這股來自民間的溫暖力量，正是台南邁向安全城市最堅實的後盾。

黃偉哲指出，南市消防局去年救護出勤量接近11萬件，平均每輛救護車一年出勤超過1,700次，是守護市民健康的第一道防線。自108年上任以來，台南市急救品質顯著提升，以到院前心肺功能停止（OHCA）為例，急救成功率已由2016年的23%，提升至2025年的35.38%；統計2019年至2025年間，成功救回超過3300人，其中600多位市民完全康復出院。

黃偉哲強調，亮眼成果除仰賴消防人員專業技術，更需要高規格硬體設備支持。現代救護車已進化為「行動急診室」，全車配置12導程心電圖等高階醫療設備，可即時將數據回傳醫院判讀，爭取黃金救命時間。雖然一輛全配救護車造價高達400萬餘元，但「人命無價」，這些投入都是守護市民生命安全不可或缺的關鍵防線。

消防局表示，白京建設自92年成立以來，不僅致力打造安全宜居的建築，更將企業責任延伸至公共安全領域。自102年捐贈首輛救護車起，累計至今已捐贈15輛救護車及1輛復康巴士。本次捐贈的「白京17號」將配置於勤務繁重的復興分隊，並配備新式醫療器材及電動擔架，可有效減輕第一線救護人員搬運病患時的背部負擔，進一步提升救護品質。

消防局指出，針對急性心肌梗塞（STEMI）搶救，台南市已於109年完成全市61輛一線救護車全面配置12導程心電圖機。2025年於救護車上施作心電圖達2259人次，成功精準篩檢2026位急性心肌梗塞患者並即時送醫，充分展現「救護車即行動急診室」的高效功能。

此外，除硬體設備升級外，救護人員專業訓練亦持續與國際接軌。2020年至2025年間，台南市培育7位「十大傑出救護技術員」，並於2025年代表台灣赴泰國參加「亞洲緊急醫療救護協會（AAEMS）亞洲救護競賽」，在多國好手競逐下榮獲第三名佳績，展現台南救護水準具備國際競爭力。

市府表示，未來將持續精進救護專業與科技設備，透過民間企業與公部門的緊密合作，將愛心資源轉化為守護大台南生命與財產安全的堅強防線。