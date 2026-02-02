基隆暖暖高中半戶外球場今開工　謝國樑：打造友善運動環境

▲基隆市府斥資近3,000萬，暖暖高中半戶外球場今開工（模擬圖）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（2日）上午出席市立暖暖高中薄膜屋頂半戶外球場開工典禮，正式宣告工程啟動。該案由市府斥資近新臺幣3,000萬元興建，未來將提供師生及社區居民不畏風雨的運動與活動空間。謝國樑表示，市府將持續改善校園運動設施，提升教育與公共空間品質。

謝國樑表示，基隆為多雨城市，校園戶外運動與大型活動常因天候受限，市府因此持續推動校園基礎建設改善。暖暖高中半戶外球場完工後，將提供通風良好、安全且具遮雨功能的活動場域，讓體育課程、校內活動及社團訓練得以穩定進行，也能作為社區共享空間，兼顧教育發展與全民運動需求。

暖暖高中校長單益章指出，本案為依法取得建照的半戶外球場工程，基地位於校內耀武館前空地。整體設計採鋼構結構搭配薄膜屋頂，具備遮陽、避雨、良好採光與通風等特性，適合籃球、排球等球類運動使用，同時亦可作為校內集會、典禮及多元教學活動空間，有效紓解校內大型活動場地不足問題。

教育處副處長楊永芬補充，目前全市已有23所學校設置半戶外球場，暖暖高中為今年新增設施之一。半戶外球場為師生高度期待的重要運動設施，未來將於課餘及假日開放社區居民使用，促進校園與社區共享，提升基隆整體運動環境。

謝國樑最後強調，市府將持續投入校園設施改善，透過完善的運動與公共空間建設，為學生與市民打造更安全、舒適且友善的學習與生活環境。