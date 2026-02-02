幕後／就等楊瓊瓔！藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

▲江啟臣、楊瓊瓔陷台中市長候選人之爭。（合成圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長2026選戰升溫，民進黨早早推出立委何欣純參戰，國民黨上演立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，首次協調會更以「破局」收場。江啟臣昨夜突發聲明表示，「我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。｣據悉，所謂協議事項內容為黨中央先行做內參民調，再約見江啟臣與楊瓊瓔進行二次協調，會中攤出民調給兩人討論是否有共識，而民調執行時間應為農曆年後，不過截至目前為止，楊瓊瓔仍未簽字回傳黨中央。

國民黨台中市長人選遲未拍板，掀起不少地方支持者不滿。據了解，藍營內部原定於去年12月25日進行首次協調，但楊瓊瓔卻臨時變卦，以另有要事為由，硬是將協調時程延至1月16日。在約2個半小時的閉門協調會中，國民黨副主席兼秘書長李乾龍先是表達，黨中央希望能透過協調機制來決定台中市長人選，若是協調不成，黨中央則盼能採內參民調方式作為人選產生依據，藉此避免進入正式初選導致內耗。

不過，據知情人士轉述，楊瓊瓔在會中採取「以拖待變」策略，先是稱才舉行第一次協調會，不急著達成什麼結論，後續應該還要有第二次、第三次協調會，甚至指最近立法院會議事繁忙，提議應等到2月1日新會期開議後，再來協調台中市長人選事宜。她還說，國民黨不能認為初選就是中了綠營的計，像是近期民進黨在台南市、高雄市等競爭激烈縣市，也是透過初選機制產生人選，且民調結果出爐後，大家還是手握手高喊團結。於是黨中央首次召開的台中市長協調會，未達成任何共識或結論，以「破局」收場。

江啟臣昨晚透過臉書指出，今天是2月1日，台中市市長盧秀燕呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，他感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，他只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣說，過去他已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選；雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方，其內容雖然不能如盧秀燕建議的2月19日前完成提名，也與自己期待的越快越好有很大落差，但自己一定落實尊重黨中央的承諾，「我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項｣，自己願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。

據了解，所謂「黨中央的協議事項｣內容為由國民黨中央先行做台中市長人選的內參民調，再約見江啟臣與楊瓊瓔做二次協調，並於會中攤出民調給兩人討論是否有共識，能否透過民調協商方式推出台中市長候選人，而民調執行時間應為農曆年後，不過截至目前為止，楊瓊瓔仍未簽字回傳黨中央。

