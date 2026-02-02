　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／就等楊瓊瓔！藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

▲▼江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

▲江啟臣、楊瓊瓔陷台中市長候選人之爭。（合成圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長2026選戰升溫，民進黨早早推出立委何欣純參戰，國民黨上演立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，首次協調會更以「破局」收場。江啟臣昨夜突發聲明表示，「我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。｣據悉，所謂協議事項內容為黨中央先行做內參民調，再約見江啟臣與楊瓊瓔進行二次協調，會中攤出民調給兩人討論是否有共識，而民調執行時間應為農曆年後，不過截至目前為止，楊瓊瓔仍未簽字回傳黨中央。

國民黨台中市長人選遲未拍板，掀起不少地方支持者不滿。據了解，藍營內部原定於去年12月25日進行首次協調，但楊瓊瓔卻臨時變卦，以另有要事為由，硬是將協調時程延至1月16日。在約2個半小時的閉門協調會中，國民黨副主席兼秘書長李乾龍先是表達，黨中央希望能透過協調機制來決定台中市長人選，若是協調不成，黨中央則盼能採內參民調方式作為人選產生依據，藉此避免進入正式初選導致內耗。

不過，據知情人士轉述，楊瓊瓔在會中採取「以拖待變」策略，先是稱才舉行第一次協調會，不急著達成什麼結論，後續應該還要有第二次、第三次協調會，甚至指最近立法院會議事繁忙，提議應等到2月1日新會期開議後，再來協調台中市長人選事宜。她還說，國民黨不能認為初選就是中了綠營的計，像是近期民進黨在台南市、高雄市等競爭激烈縣市，也是透過初選機制產生人選，且民調結果出爐後，大家還是手握手高喊團結。於是黨中央首次召開的台中市長協調會，未達成任何共識或結論，以「破局」收場。

江啟臣昨晚透過臉書指出，今天是2月1日，台中市市長盧秀燕呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，他感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，他只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣說，過去他已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選；雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方，其內容雖然不能如盧秀燕建議的2月19日前完成提名，也與自己期待的越快越好有很大落差，但自己一定落實尊重黨中央的承諾，「我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項｣，自己願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。

據了解，所謂「黨中央的協議事項｣內容為由國民黨中央先行做台中市長人選的內參民調，再約見江啟臣與楊瓊瓔做二次協調，並於會中攤出民調給兩人討論是否有共識，能否透過民調協商方式推出台中市長候選人，而民調執行時間應為農曆年後，不過截至目前為止，楊瓊瓔仍未簽字回傳黨中央。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命
快訊／袁惟仁過世　享年57歲
謝欣穎、王柏傑穿全黑「共撐一把傘」追思大S
快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展
好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了
主辦兆元宴！　黃仁勳突喊「對不起」供應鏈高層笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展

幕後／就等楊瓊瓔！藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍新北人選卡關！傳今晚與劉和然見面攤牌　李四川：未被告知

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

藍新竹縣長初選採73制！陳見賢已領表　徐欣瑩明日動向成關鍵

大新竹藍白合？陳見賢、邱臣遠同框　對話區域治理藍圖

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

P人請注意！　春節出國「5大防雷重點一次看」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展

幕後／就等楊瓊瓔！藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍新北人選卡關！傳今晚與劉和然見面攤牌　李四川：未被告知

李貞秀中配立委掀疑慮　謝志偉：結婚前發現另一半已婚堅稱離不掉

藍新竹縣長初選採73制！陳見賢已領表　徐欣瑩明日動向成關鍵

大新竹藍白合？陳見賢、邱臣遠同框　對話區域治理藍圖

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

P人請注意！　春節出國「5大防雷重點一次看」

「家樂福大墩店」宣布228熄燈！　全台門市預計年中改招牌

看綽號猜選手！「綠島囡仔」、「醬油」來了　桃猿春訓戰袍曝光

「我家門前是白線」女住戶私自把紅線塗白　屏東警開罰

袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命

明天起回溫轉乾　周末北東濕冷「再探10度以下」

S媽哭喊「寶貝重生了」！　小S致詞淚謝具俊曄：沒有雜質的心守護著我姐

快訊／袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年57歲

守護民眾安心過年　關山消防實兵演練結合救災車輛器材捐贈

巨貪！1.37億人民幣　陸前司法部長唐一軍遭判無期徒刑

Melody遭爆「服務業殺手」登熱搜　微博掀兩派討論：康熙濾鏡破碎

【撞人還動手】男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

政治熱門新聞

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

毛嘉慶性騷疑雲延燒　劉芩妤發文打破沉默

李貞秀未交退籍證明　內政部：1年內補齊否則解職

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

江啟臣深夜發聲：已簽署黨中央協議

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

「裝什麼潢？」　黃國昌不滿劉書彬裝潢立院辦公室：到最近才知道

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

到底誰中800萬？一票北市議員喊不是我　議長發聲了

快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

王瑞德：今彩539頭獎得主非國民黨議員

更多熱門

相關新聞

國共智庫論壇明登場　蕭旭岑獲鄭麗文囑託：凝聚共識、互相合作

國共智庫論壇明登場　蕭旭岑獲鄭麗文囑託：凝聚共識、互相合作

「國共兩黨智庫論壇」明（3）日在北京舉辦，國民黨副主席蕭旭岑今日率團抵達北京。這是在國共論壇中斷逾9年之後，兩黨再次重啟制度化交流平台。蕭旭岑於北京受訪表示，黨主席鄭麗文囑託他，努力重啟兩黨溝通平台，同時帶領台灣專家學者與陸方積極討論、凝聚共識、互相合作。

今晚與劉和然攤牌？　李四川：未被告知

今晚與劉和然攤牌？　李四川：未被告知

藍新竹縣長初選採73制　徐欣瑩明日動向成關鍵

藍新竹縣長初選採73制　徐欣瑩明日動向成關鍵

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

關鍵字：

國民黨台中江啟臣楊瓊瓔盧秀燕2026

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

S媽痛哭擁抱大S雕像！

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

姜元來現身陪伴具俊曄

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

快訊／袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年57歲

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面