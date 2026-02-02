國1桃園段大貨車追撞聯結車　車頭嚴重變形駕駛一度受困

▲葉男駕駛大貨車未保持安全距離，煞車不及車頭撞進前方半聯結車內。（圖／國道公路警察局提供）
記者楊熾興／桃園報導
28歲葉姓男子駕駛大貨車行經國道1號南向49.3公里桃園路段，因前方車流回堵，葉男疑似未保持安全距離，撞進前方由63歲湯姓男子駕駛的營半聯結車內，車頭卡住葉男受困變形駕駛室，經警消救出後送醫，所幸葉男頭部及手腳擦挫傷無生命危險，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

葉姓男子駕駛大貨車，今天中午12時13分許行經國道1號南向49.3公里桃園路段輔助車道，當時前方車流回堵，葉男疑似未保持安全距離，煞車不及將整個車頭撞進前方湯姓男子駕駛的營半聯結車內，葉男受困變形駕駛室車內，經警消救出後送醫院，頭部及手腳擦挫傷無生命危險，各車駕駛酒測值皆為零，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。
國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。
