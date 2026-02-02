國1桃園段大貨車追撞聯結車　車頭嚴重變形駕駛一度受困

彰化縣和美鎮今（29）日中午發生一起死亡車禍，一名年約74歲騎士被發現倒臥堤防道路，頭部嚴重受傷，當場死亡。案發初期現場僅遺留機車，不見其他事故車輛，警方接獲報案後，目前已掌握並找到疑似涉案的一輛大貨車，正通知駕駛人到案說明，以釐清確切的事故原因與責任歸屬。